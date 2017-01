Més professors i reducció d'hores lectives: Ensenyament i sindicats es reuneixen avui amb la vaga a l'horitzó

Evitar la vaga. Amb aquest objectiu, el departament d'Ensenyament i els sindicats d'educació afronten aquest dimecres una Taula Sectorial de Personal Docent per debatre la proposta del departament de sumar 3.500 mestres el pròxim curs i la reducció d'una hora lectiva als professors. El departament i els sindicats es reuneixen en un context de negociació dels pressupostos i amb una vaga convocada per al 9 de febrer. Membres dels sindicats es concentraran davant la conselleria per fer pressió al departament perquè atenguin les seves demandes.

Tal com va avançar l'ARA divendres, la proposta d'Ensenyament inclou la contractació de 3.500 nous mestres per a l'educació pública i la reducció d'una hora lectiva setmanal als docents. Una proposta que, en el marc de les negociacions entre el departament d'Ensenyament i els sindicats, podria arribar als 6.350 mestres en tres anys, tot i que pressupostàriament només es tindran en compte els 140 milions de les 3.500 contractacions del curs que ve.

Aquesta proposta de reducció d'una hora lectiva estima parcialment una de les demandes de la vaga convocada pels mestres, que demana el retorn a l'horari lectiu previ a les retallades, 18 hores a l'ESO i 23 hores a primària. És a dir, dues hores menys que a la actualitat i 6.000 professors.

Els sindicats també demanen la reducció de ràtios i les substitucions des del primer dia, entre d'altres.