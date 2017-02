Entitats veïnals defensen deixar fora Can Vies de les obres de cobriment de Sants

El Centre Social de Sants, una associació de veïns del barri, aposta per redibuixar l'última fase de cobriment de les vies, deixant fora l'edifici ocupat de Can Vies. Amb el suport i la col·laboració del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i també de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, l'entitat demana no allargar més la situació i considera que l'acord amb les finques afectades per la tercera fase de les obres és "inviable".

Volen modificar el Pla General Metropolità i desafectar les parcel·les encara per executar, de forma que es pugui iniciar un procés de participació ciutadana per tal de redibuixar els accessos al calaix i a l'estació de metro de Mercat Nou, al carrer Riera de Tena. La proposta ha estat avançada pel diari 'El Periódico' i l'entitat l'ha explicitada després a través de la seva pàgina web.

Una vegada acabades les obres de la primera i segona fase del calaix de Sants, una primera per urbanitzar el carrer Antoni de Capmany i una segona per cobrir-lo i crear una rambla enjardinada, queda pendent l'accés a aquesta rambla pel seu costat mar. Les obres estan aturades després de les protestes i aldarulls que es van produir al barri quan les màquines van entrar a enderrocar l'edifici ocupat de Can Vies.

El Centre Social de Sants vol acabar ja amb aquesta situació i aposta per redibuixar el projecte, perquè "ajornar en el temps aquesta afectació no fa més que precaritzar els veïns i veïnes que hi viuen". Els veïns recorden que aquest projecte es va pensar fa catorze anys i defensen que "l'urbanisme ha d'estar al servei de les persones i no pas al revés".

A més, remarquen que aquesta desafectació permetrà focalitzar els esforços i recursos a solucionar la situació d'una cinquantena de famílies pendents de ser expropiades i reallotjades i que ara mateix viuen als carrers Burgos i Riera de Tena.