Espanya és l’estat de la UE on més creixen les emissions contaminants

El canvi climàtic i els seus efectes adversos són una de les principals preocupacions de la Unió Europea, però les dades que arriben dels països, especialment en el cas d’Espanya, no mostren un decreixement sostingut dels gasos d’efecte hivernacle com seria desitjable. De fet, Espanya va ser el país de la Unió Europea on van incrementar més les emissions de gasos contaminants el 2015, segons l’últim informe de l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA).

L’any que la UE va firmar el pacte del canvi climàtic de París, justament el 2015, va acabar sent també un dels que més es va contaminar, amb un augment d’un punt respecte de l’any anterior, explica l’informe comunitari. A Espanya, l’increment de gasos contaminants va ser de l’11,4%, per sobre d’Itàlia, on van créixer un 9,7%, i també superant Holanda, on malgrat l’orgull de ser el país on s’utilitza més la bicicleta les emissions contaminants van escalar un 7,7%.

L’estudi va assenyalar ahir que l’increment “substancial” d’Espanya es deu a l’ús del carbó encara com a mitjà per generar electricitat. Encara queden mines, sobretot a la zona nord de l’Estat, com a Castella i Lleó o Astúries. La Comissió Europea ha posat com a data límit el 2018 perquè es tanquin totes les mines de carbó que no siguin competitives -que són la majoria-, i fer reduir així la dependència energètica d’aquest combustible.

D’altra banda, una altra de les raons recollides per l’informe en el cas espanyol és l’ús del dièsel en els cotxes, en detriment d’altres menys contaminants, com els elèctrics. La recuperació econòmica també va traduir-se en un augment del gas en el sector comercial i institucional, en un moment en què el PIB de l’Estat va millorar “fortament” i va passar d’un creixement de l’1,4% el 2014 a un 3,2% el 2015, va explicar ahir la Comissió Europea. La millora de l’economia va traduir-se en un increment de combustibles tradicionals en detriment de les energies renovables, coincidint amb l’any que el govern espanyol va aplicar el conegut “impost al Sol” amb l’objectiu de gravar l’autoconsum.

A la banda contrària d’Espanya hi ha el Regne Unit, que el 2015 va ser el país que va reduir més les seves emissions, amb un 19,4%, gràcies a una reducció de l’ús del carbó i un augment de les renovables i de l’energia nuclear. Tot i així, aquell any, la UE no va registrar els seus millors índexs, a causa de l’augment de cotxes i camions i per l’increment de l’ús de les calefaccions en un hivern especialment fred a Europa.

Amb tot, l’Agència Europea de Medi Ambient treu pit perquè la UE ja ha arribat a l’objectiu marcat per al 2020 per reduir una cinquena part de les seves emissions respecte al 1990 acompanyat d’una millora de l’economia del 50%. Tot i així, no n’hi ha prou.

Risc per a la salut

Els esforços fets fins ara, segons indiquen les dades, no són suficients, sobretot quan la salut està en joc. Ahir mateix, un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) va recordar que l’exposició a contaminants ambientals causa almenys 21.000 morts a l’any a Espanya, 15.000 de les quals són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica. El mateix estudi, avançat per l’ARA en un interactiu al mes de gener, recollia que cada any moren 659 persones per respirar l’aire de Barcelona.

L’exposició a aquests agents es relaciona sovint amb l’aparició de malalties cardiorespiratòries, infarts cerebrals o de miocardi, pneumònies o càncer de pulmó, explica a l’ARA David Rojas, l’investigador de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per l’Obra Social La Caixa, i que ha participat en l’estudi. “El que és realment greu és que es tracta de morts que no haurien de produir-se, ja que en sabem les causes i podríem evitar-les prenent mesures decidides per eliminar la contaminació”, defensa Rojas. “Coneixem els contaminants, si es reduïssin, a partir de l’endemà es començarien a notar les conseqüències”, insisteix.

Les conegudes com a partícules en suspensió (ozó, plom i radó) són les que constitueixen un risc més alt per a la salut. A Espanya, provenen sobretot de la contaminació dels vehicles motoritzats. A escala global, aquest tipus de partícules provoquen més de 4,2 milions de morts anuals i 167 milions d’anys perduts en vida sana. Al llarg de la última dècada, ha augmentat un 7,8% les xifres de mortalitat atribuïdes a les partícules en suspensió.