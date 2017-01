Espanya necessitarà entre 32.000 i 48.000 milions més per a la sanitat el 2025

Espanya necessitarà incrementar el pressupost sanitari en entre 32.000 i 48.000 milions d'euros per al 2025, segons l'informe 'Funding the gap. El futur del sistema sanitari', elaborat per Esade, que es pregunta si serà possible aquest increment sense reduir les desigualtats a Salut.

L'estudi assegura que la despesa sanitària espanyola pot situar-se el 2025 entre els 97.000 i els 113.000 milions anuals, cosa que suposaria, en el pitjor dels casos, doblar el pressupost del 2015, que s'estima que va ser de 64.883 milions d'euros.

L'informe l'ha presentat aquest dilluns el director de l'Institute for Healthcare Management d'Esade, Manel Peiró, i el soci director d'Antares Consulting, Joan Barrubés, els seus dos coautors, que han insistit en la necessitat d' abordar el debat sobre el sistema sanitari des de la perspectiva de la sostenibilitat financera i la necessitat de reduir les desigualtats.

El cost de no actuar

El que explica la diferència entre les dues estimacions, segons han explicat els autors, és "el cost de no actuar", que suposaria un increment de 16.000 milions, que caldria sumar als 32.000 milions d'increment "que representen la base que caldrà finançar per cobrir les necessitats". Barrubés ha recordat que la sostenibilitat del sistema es basa en els recursos utilitzats per finançar-lo, en el grau de cobertura de la població i en la despesa en prestacions, i ha indicat que no es mira prou l'apartat dels recursos, perquè "no és veritat que tinguem un sistema fiscal eficient", ja que "Espanya no tindria dèficit si recaptés el mateix que els seus socis europeus".

El director d'Antares Consulting ha manifestat també que, segons els baròmetres del ministeri de Sanitat, "pràcticament una tercera part de la població opina que el sistema sanitari s'ha de reformar" i que "durant la crisi el pressupost en Salut ha baixat un 14%", fets que posen en relleu que no s'està prenent la direcció adequada.

Peiró ha afirmat que "ens trobem en situació de sobrediagnòstic", ja que s'han fet molts informes que han radiografiat "de manera precisa" l'estat del sistema sanitari espanyol "però que no s'actua" perquè "la transformació del sistema sanitari no ha estat mai a l'agenda política".

El director general adjunt d'Esade, Francisco Longo, que ha moderat el debat, ha expressat que la base de l'estudi ha estat assegurar "un sistema equitatiu i accessible per a tots els ciutadans" i ha recordat que les dades indiquen que "més car que el cost de la salut és el cost de la malaltia", per la qual cosa urgeix emprendre reformes. Longo ha afirmat que aquest informe és "un diagnòstic", "un punt de partida", per començar a estudiar què s'haurà de fer en el futur, cosa que es discutirà aviat en diversos seminaris pensats per "proposar solucions".