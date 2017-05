“Espanya no em protegeix igual a mi que a una persona blanca”

“Espero que el meu cas sigui un detonant per a la lluita contra el racisme a l’estat espanyol”. Ho diu Zeshan Muhammad, un noi de 25 anys d’origen pakistanès i veí de Santa Coloma de Gramenet. El 29 de maig del 2013 un agent de la Policia Nacional el va aturar a Barcelona i el va identificar a causa del seu color de pell. “Sí, és perquè ets negre”, va dir-li un agent abans d’endur-se’l a la comissaria de la Zona Franca. Pel camí, segons relata el jove, va rebre una bufetada i diversos insults.

Ahir, gairebé quatre anys més tard, Muhammad va presentar amb el suport de SOS Racisme i Open Society Justice Initiative una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra l’estat espanyol. L’acusa de no prendre mesures per evitar identificacions policials de perfil ètnic, aquelles basades en prejudicis racistes i que vulneren el Conveni Europeu de Drets Humans.

Muhammad ha arribat fins al TEDH després que l’Audiència Nacional desestimés una demanda contra el ministeri d’Interior i el Tribunal Constitucional (TC) tampoc l’admetés a tràmit, en no considerar el seu cas “rellevant”. L’advocada d’Open Society Justice Initiative, Mercedes Melón, es mostra convençuda que el tribunal europeu hauria d’admetre el cas. La demanda recull el testimoni directe del noi que acompanyava Muhammad el dia de la identificació, els informes anuals del Defensor del Poble que denuncien les identificacions per perfil ètnic i també els del Consell d’Europa i la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància, que insten Espanya a aturar les identificacions basades únicament en motius racials.

El cas de Muhammad no és el primer que posa en relleu aquesta pràctica. El 1992 la ciutadana nord-americana Rosalind Williams va ser identificada per la policia espanyola pel fet de ser negra i arran del seu cas el TC va avalar les identificacions per perfil ètnic. Posteriorment, l’ONU va donar la raó a Williams i va instar la justícia espanyola a aturar aquestes pràctiques. Amb tot, el cas de Muhammad ha evidenciat que Espanya ha ignorat la petició. “El TC ha tingut l’oportunitat de complir el dictamen de l’ONU i no ho ha fet”, denuncia la portaveu de SOS Racisme, Alba Cuevas. Ara Melón espera que el TEDH emeti una sentència favorable. “Si és així, el TC hauria d’adaptar la seva doctrina”, avança. Tot i això, els antecedents demostren que el canvi no tindria per què estar garantit. “No hi ha els controls suficients perquè els estats i els cossos policials acatin els dictàmens internacionals”, lamenta Cuevas.

No és un cas aïllat

La demanda presentada el TEDH insisteix que el cas de Muhammad no és aïllat. “Les estadístiques demostren que les persones que no siguin blanques tenen més probabilitat de ser identificades pel seu color de pell”, assegura Melón.

Per la seva banda, Cuevas afirma que hi ha “milers de persones” que pateixen aquestes situacions, mentre que Muhammad considera que el seu cas és només la punta de l’iceberg. “La gent no ho denuncia perquè no se sent protegida. L’estat espanyol no em protegeix igual a mi que a una persona blanca”, assegura el jove.

Segons Muhammad, el periple judicial en el qual està immers des de fa anys ha de servir per sensibilitzar la ciutadania. “Més enllà del racisme institucional, fins que no hi hagi una majoria social que faci costat als nouvinguts no hi haurà un veritable canvi”, diu. També reparteix culpes a les administracions. “Ningú està desenvolupant els programes socials necessaris per fomentar la convivència. Està demostrat que quan es tiren endavant funcionen”, explica. “El racisme enfronta la classe treballadora per beneficiar els poderosos. Al final hi sortim perdent tots”, insisteix.