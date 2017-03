Creix un 5,6% el nombre de denúncies per violència masclista a Catalunya

Els jutjats catalans van rebre l'any passat 19.546 denúncies per violència masclista, un 5,6% més que l'any anterior, una xifra rècord. La situació és alarmant, i una prova és el nombre de víctimes, que també ha augmentat, en aquest cas un 2,6%.

A Catalunya hi ha 18.606 víctimes per violència masclista, 16 de les quals van morir assassinades per les seves parelles l'any passat. L'últim cas de violència contra les dones registrat a Catalunya ha estat aquest mateix divendres, en què un home ha apunyalat la seva dona, que ha perdut el nadó que esperava com a conseqüència de l'agressió.

Del total de víctimes, 5.406 van demanar una ordre d'allunyament del seu agressor. Ara bé, els jutges en van denegar més de la meitat, un 54,6%, una xifra que, malgrat ser molt alta, ha disminuït d'un any per l'altre en tres punts percentuals.

Augment també en el nombre de víctimes

A l'Estat la situació també és negra: es van presentar 142.899 denúncies per violència masclista, un 10,6% més que el 2015. És la xifra més alta dels últims nou anys, segons les dades publicades pel Consell General del Poder Judicial en l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere que publica cada any.

La xifra de víctimes de violència contra la dona a l'Estat també ha augmentat: s'ha passat de 123.725 a 134.462, un 8,7% en només un any.