El 60% dels espanyols no en tenen ni idea, d'anglès

Espanya suspèn, de forma estrepitosa, en l'aprenentatge de llengües estrangeres. D'acord amb l'últim baròmetre del CIS de desembre, que analitza aquest aspecte, el 59,8% dels enquestats admeten que no en tenen ni idea, d'anglès: ni el parlen, ni el llegeixen, ni l'escriuen. Un 27,7% el parlen i l'escriuen, i només un 5,7% admeten que el parlen i un 6% que el llegeixen. A més, tan sols un de cada deu estudia algun idioma en un escola. Amb tot, la majoria consideren que no és un problema social. Només tres de cada deu assenyalen que s'han sentit en algun moment perjudicats, al llarg de la seva vida laboral o en els estudis, per no saber una llengua estrangera.

Ara bé, tot i que la majoria d'enquestats no estudien idiomes, el 64,2% consideren que és molt important saber-ne i el 30,6% bastant important. Les dades baixen quan se'ls pregunta si el sistema educatiu dona importància al fet de saber-ne: només el 16,1% consideren que se n'hi dona molta i asseguren que quan tenien 10 o 12 anys no s'hi donava cap importància.

Per llengües, l'anglès és de lluny la llengua que més gent sap, seguida pel francès i l'italià. L'anglès és també la llengua que més gent vol aprendre. En canvi, el francès és la llengua que més coneixen els pares dels enquestats, ja que era majoritàriament la llengua estrangera que s'aprenia en l'època franquista.

El 30% no han viatjat mai a l'estranger

De l'enquesta també es desprèn que un de cada tres espanyols no ha viatjat mai a l'estranger, que només un 13% ho fan més d'un cop l'any i un 15% un cop. La majoria ho fan per vacances.