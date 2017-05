Estibadors, taxistes i 'Kellys' es manifesten junts a Barcelona contra el "capitalisme salvatge"

Amb el lema 'Contra el sistema que ens roba els drets', desenes d'associacions i entitats socials i de treballadors han sortit aquest dissabte a la tarda al carrer en una manifestació contra el que anomenen "capitalisme salvatge". Segons la Guàrdia Urbana, a la protesta hi han participat 250 persones i 14 taxis. Es tracta de la primera acció popular de la Coordinadora de Sindicats i Col·lectius per la Lluita Obrera (Ciclo), en la que hi formen part col·lectius i sindicats com Elite de taxistes, les 'Kellys', Marea Blanca o els estibadors els quals, precisament, han anunciat que es plantegen fer vaga pel nou decret del govern espanyol que regula el sector.

El tret de sortida de la marxa ha estat a l'avinguda Diagonal, a l'altura del centre comercial l'Illa on es troben les oficines de l'empresa de fons d'inversió JP Morgan. La protesta també vol denunciar la complicitat de la Unió Europea i el govern espanyol per mantenir aquest sistema que explota el treballador, segons l'agència ACN. Durant la manifestació han anat tallant carrers, entre ells el Passeig de Gràcia.