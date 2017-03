Estiuet abans de tornar a l’hivern

Encara som astronòmicament a l’hivern, però la primavera ja s’ha fet notar en diverses ocasions aquestes últimes setmanes. Les temperatures per sobre de la normalitat han marcat la majoria de dies, però ara encarem una entrada d’aire càlid que fins i tot començarà a fer aparèixer els migdies de màniga curta. Avui les temperatures seran més altes que ahir, i demà més que avui, un fet que comportarà que alguns termòmetres s’escapin fins a superar puntualment els 25 graus, sobretot al sud i a Ponent. En general, entre les temperatures d’ahir i les demà hi haurà entre 3 i 7 graus de diferència.

La pujada dels termòmetres es notarà clarament a l’interior i al Pirineu, però podria tenir excepcions importants a la costa. En molts indrets a prop de mar, ni avui ni demà se superaran les màximes pròximes als 25 graus que va provocar la ponentada de dilluns. També cal tenir en compte que el mar tot just ara arriba al seu valor més baix de temperatura, i el contrast de l’aigua freda amb l’aire tan càlid pot generar bancs de boira sobre el mar que freguin la costa. Aquest és un fenomen típic de la primavera que podria fer que, en lloc de pujar, avui i demà la temperatura baixés en alguns punts arran de mar.

El pic de temperatura es produirà aquest divendres, i a partir del cap de setmana els termòmetres ja començaran a baixar. El descens serà pronunciat de cara a dilluns i dimarts, fins al punt que d’una primavera avançada passarem a un retorn a l’ambient d’hivern en pocs dies. Entre dimarts i dimecres glaçarà clarament al Pirineu, i la temperatura es podria acostar també als 0 graus a l’interior. La patacada dels termòmetres entre els valors de demà i els que hi pugui haver dimarts s’entreveu de més de 10 graus en alguns casos. El març no perdona els canvis d’armari. El canvi de temps podria anar acompanyat d’una tongada de xàfecs i nevades diumenge a última hora, que afectaria sobretot el Pirineu i les comarques de Girona. També el fort vent reapareixerà al final del cap de setmana al nord i a l’Ebre.

Hivern poc fred, tot i el gener

L’hivern astronòmic no s’ha acabat, però per a la climatologia l’estació freda són els mesos de desembre, gener i febrer sencers. Aquesta setmana el Meteocat ha fet públic que una vegada més ha registrat temperatures per sobre de les de referència. Tot i que el cor de l’hivern va ser clarament fred, amb això no n’hi ha hagut prou perquè globalment els tres mesos tinguin una mitjana per sota del normal. Segons el Meteocat, un 80% del territori català ha registrat una mitjana per sobre de la normal. En moltes comarques, l’anomalia de temperatura ronda entre 1 i 2 graus si es compara amb la mitjana del període climàtic de referència 1961-1990, l’utilitzat pel Servei Meteorològic de Catalunya. El mapa mostra clarament com, proporcionalment, el fred més intens s’ha registrat a la vall de l’Ebre, i especialment a la Depressió Central. El fet que les boires hagin sigut persistents durant molts dies, sobretot al desembre, ha provocat aquest desequilibri. Per contra, les cotes altes del Pirineu i en general els observatoris elevats són els que han tingut temperatures proporcionalment més altes.

Pluges irregulars

En el terreny de les precipitacions sempre el resum es fa més difícil, per la irregularitat amb què solen caure. Aquest hivern les pluges i nevades han sigut abundants al nord del Pirineu i també en comarques com l’Empordà i la Garrotxa. També al sud comarques com el Baix Camp i zones del voltant dels Ports han tingut precipitacions per sobre del que tocaria.

Per contra, a l’oest és on hi ha plogut menys, en comarques com la Noguera, el Pallars Jussà i el Pla d’Urgell les precipitacions han arribat a ser menys de la meitat de les habituals. Barcelona ha registrat el setè hivern consecutiu amb menys pluja de l’habitual, una ratxa que no es produïa des dels anys 60.