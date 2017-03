Estudiants de Societat Civil Catalana de la UAB denuncien una recollida de signatures per expulsar-los del campus

El col·lectiu d'estudiants de Societat Civil Catalana (SCC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) assegura que la formació Plataforma Antifeixista del campus ha engegat una campanya per recollir signatures per expulsar-los del centre. Els afectats han presentat una queixa davant la rectora, Margarita Arboix, en considerar que es tracta d'un episodi de "persecució ideològica i incitació a l'odi d'extraordinària gravetat".

Fa una setmana va tenir lloc un episodi de tensió entre els dos col·lectius a la plaça Cívica de la UAB quan un grup de persones va agafar una bandera espanyola d'una carpa de SCC i va cremar-la. La direcció del centre assegura que està tractant de solucionar el conflicte mitjançant la mediació entre ambdues parts.

Els estudiants de Societat Civil Catalana asseguren que en els darrers mesos s'han intensificat les "agressions i amenaces" que pateixen per part de membres de la Plataforma Antifeixista i que afirmen que estan sotmesos a molta pressió: "Quan anem a la universitat ens insulten, donen cops de colze, ens escupen...aquesta és la realitat", ha assegurat Josep Lago, coordinador de joves de SCC i estudiant de la UAB.

Lago ha explicat que aquesta setmana la Plataforma Antifeixista ha començat a distribuir un full informatiu que considera "absolutament difamatori" contra l'entitat. A més, afirma que el passat 14 de març un grup de joves de la UAB va arrencar una bandera d'Espanya d'una carpa de SCC i va cremar-la a la plaça Cívica.

Per tot plegat el col·lectiu d'estudiants de SCC de la UAB ha demanat a la rectora Margarita Arboix "que faci el necessari perquè cessi immediatament la difusió de fullets i la recollida de signatures, ja que constitueixen actes de persecució ideològica i d'incitació a l'odi d'una extraordinària gravetat, absolutament incompatibles amb un entorn democràtic". Alhora reclamen "que ordeni l'efectiva retirada de totes les pintades i pancartes que animen a expulsar SCC de la UAB" i "que impedeixi a la Plataforma Antifeixista utilitzar el nom de la UAB".

Lago ha assegurat que el rectorat ha adoptat una actitud "passiva" i ha lamentat que la rectora "incomprensiblement hagi guardat silenci davant les agressions ocorregudes la setmana passada". En aquesta línia ha considerat que la direcció de la UAB "no està treballant de forma efectiva" i ha explicat que tot i que membres de SCC s'han reunit en tres ocasions amb Arboix, les trobades no han servit per desencallar la situació: "Estem decebuts, ella intenta col·locar-nos a tots a la mateixa alçada i no és així, hi ha un grup pacífic i un violent", relata.

La UAB aposta per al mediació

Virginia Luzón, vicerectora de Comunicació i Promoció de la UAB ha explicat que el centre ha posat en marxa les eines de què disposa per iniciar una mediació entre les dues parts. "Reconeixem que tenim un conflicte entre dos grups d'estudiants", ha apuntat Luzón que ha assegurat que s'ha contactat amb els dos col·lectius i s'ha obert un procés per intentar posar-hi remei "emplaçant al diàleg i al respecte".

La vicerectora admet que aquest camí no és senzill, ja que aquesta mena d'episodis requereixen un treball "a llarg termini". Amb tot, recorda que el campus ha de ser un espai "per la lliure expressió, el diàleg i el creixement dels estudiants" però mai per "la manipulació". La responsable de la UAB confia en poder trobar un equilibri que permeti que totes les veus puguin expressar-se de "forma calmada i amb normalitat democràtica".

Des del col·lectiu d'estudiants de SCC consideren que la mediació no és una solució efectiva perquè "amb els violents per molt que es vulgui parlar no es pot". Per aquest motiu adverteixen que l'estratègia que ha traçat el rectorat "no és contundent" i no els "convenç".