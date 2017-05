Estudiants de la UAB tornen a tallar els accessos al campus en el segon dia de vaga

Prop de 200 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han tornat a tallar els principals accessos al campus per carretera aquest dijous, en el seu segon dia de vaga. Els alumnes han utilitzat mobiliari urbà, com ara contenidors o bancs, per obstruir les entrades a les instal·lacions i l’accés a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat. A diferència d’ahir, altres centres universitaris catalans s’han unit a la protesta, sobretot el campus de la Diagonal de la Universitat de Barcelona (UB). Els estudiants demanen que el Govern apliqui la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada pel Parlament l’any passat, així com la paralització del 3+2 i l’equiparació de preus de graus i màsters.

“No pararem de sortir al carrer perquè tenim molt clara l’educació que volem”, ha explicat Cèlia Appel, portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), principal convocant de la vaga. “Exigim al Govern que apliqui la moció aprovada pel Parlament, només demanem democràcia”, ha apuntat Appel, que assegura que les taxes universitàries han pujat un 143% des de l’entrada en vigor del Pla de Bolonya. La jornada de vaga, que ahir va tenir un seguiment majoritari a la UAB, acabarà amb una manifestació aquesta tarda pels carrers de Barcelona amb la participació d’estudiants de tots els campus de Catalunya. La marxa arrencarà a les 18:30h a la plaça Universitat.