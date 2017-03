Estudiants en vaga per reclamar una reducció de les taxes universitàries

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat per a aquest dijous una jornada de vaga a les universitats catalanes per demanar la rebaixa del 30% de les taxes i l'equiparació dels preus dels graus amb els màsters. A les 12.00 h hi ha convocada una manifestació que començarà a la plaça Universitat de Barcelona.

Fins ara, els estudiants de la UAB han tornat a tallar els accessos al centre per carretera, han saltat a les vies dels Ferrocarrils i han interromput el servei uns 15 minuts. A més, prop de 200 estudiants han passat la nit a la Facultat de Lletres i han fet servir contenidors i més mobiliari urbà per impedir l'accés per carretera al centre. Els Mossos han entrat a l'estació de FGC quan els estudiants han saltat a les vies.

El SEPC ha assegurat que la vaga arriba després que la Generalitat es negués a aplicar la moció del Parlament que instava a reduir un 30% les taxes, una jornada reivindicativa el 17 de novembre i la tancada a la secretaria d'Universitats al desembre. La portaveu del sindicat, Mercè Terés, ha explicat que amb aquesta convocatòria el sindicat "passa a l'ofensiva" perquè, tot i les reunions amb el departament, la Generalitat s'ha mantingut en una " posició immobilista i amb zero voluntat política" per avançar cap a la rebaixa de les taxes.

Les universitats, a favor de reduir les taxes

Des d'Universitats reclamen que la vaga es desenvolupi en un "marc de respecte". A la UAB han recordat que també estan d'acord amb la demanda de reducció de les taxes. A través d'un comunicat van assegurar que no toleraran accions contra la convivència entre els membres de la comunitat universitària: "Ni amenaces, ni destrosses de béns, ni presència de persones amb la cara tapada".

La UB, per la seva banda, considera que la vaga servirà "per escoltar reivindicacions i propostes de la comunitat estudiantil", algunes de les quals comparteixen, com la "necessària" rebaixa de taxes.

La jornada de vaga va tenir una prèvia ahir a la UAB, en què es va paralitzar l'activitat en 7 de les 13 facultats. La protesta va tallar els accessos a la UAB i va interrompre a primera hora del matí les línies S2 i S55 de Ferrocarrils.