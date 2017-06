Euskadi vol prohibir que les discoteques discriminin per sexe en els preus

El govern basc ha elaborat un esborrany de reglament en el qual, entre altres mesures, proposa prohibir que hi hagi preus d'entrades diferents per raó d'origen, raça, religió o sexe, com passa en algunes discoteques que no cobren a les noies i sí als nois.

El viceconseller de Seguretat del govern basc, Josu Zubiaga, ha presentat avui en roda de premsa aquest esborrany, que desenvolupa la llei d'espectacles i activitats recreatives aprovada pel Parlament basc el desembre del 2015.

L'esborrany ha sigut remès al Parlament basc i a partir d'ara està obert a la presentació d'al·legacions. El text aborda de manera exhaustiva el tema de la venda d'entrades, especialment a través d'internet i defineix clarament el que és venda directa i comissionada, activitat a la qual estableix límits de manera que hagi de fer-se amb autorització de la direcció de Joc i Espectacles.

L'objectiu és evitar la revenda d'entrades amb increment de preu, activitat expressament prohibida a la llei. En aquest àmbit el reglament estableix que pot haver-hi venda amb recàrrec però l'increment de preu ha de ser l'autoritzat, que no ha de superar el 20% i ha d'estar degudament especificat a l'entrada.

Una altra novetat és la necessitat que en els establiments es diferenciï entre el personal de seguretat i el d'admissió (porters), que ara per exercir haurà d'obtenir una acreditació que atorgarà la direcció de Joc i Espectacles del Govern basc després de fer-lo passar unes proves teòriques, pràctiques i psicotècniques. A més, el personal d'admissió no podrà fer funcions de seguretat.

L'esborrany també regula els espais i horaris en què els menors d'edat poden accedir a aquests establiments i estableix la diferenciació en funció d'edats (7 anys, 12, 16 i 18).

El viceconseller ha explicat que després de la publicació avui de l'esborrany s'obre un termini que preveu que finalitzi al novembre, quan es podria tenir el text definitiu perquè l'aprovi el Govern basc i el remeti al Parlament. També ha indicat que la idea és que el reglament entri en vigor el gener del 2018.