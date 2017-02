FGC gestionarà el tren llançadora cap al Prat

La Generalitat va rebre ahir amb crítiques el retard anunciat divendres pel govern espanyol en la posada en marxa del tren llançadora que ha de connectar Barcelona amb la T1 de l’aeroport del Prat. Les obres van amb retard i la primera fase tot just acabarà a finals del 2018, la data en què havien d’estar acabats totes les obres. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va avisar el ministeri de Foment que, un cop acabin les obres, triarà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com a operador d’aquest servei i no Renfe.

“La competència de la gestió de Rodalies és de la Generalitat i l’exercirem a fons”, va insistir el conseller. Això passa per adjudicar el futur servei de la llançadora a una empresa “amb competència i solvència contrastades” com FGC, va afegir. Rull va defensar que la llei atorga al Govern la capacitat per triar el millor operador, tot i que va reconèixer que les competències en Rodalies són “incompletes” perquè l’Estat es nega a fer un traspàs complet d’aquest servei a Catalunya.

La posada en funcionament del tren llançadora des del Prat, però, encara és una incògnita després de l’anunci del retard de les obres que van fer ahir al Prat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna. “Cada cop que ve el ministre a Catalunya és per anunciar un retard. Doncs millor que no vinguin”, va etzibar el conseller de Territori.

Rull va fer referència a la primera visita de De la Serna a Catalunya fa unes setmanes. Llavors, el ministre responsable de les infraestructures va comunicar que el desdoblament del tram de via entre Vandellòs i Tarragona també anirà amb un any de retard i que no s’acabarà fins a la primavera del 2018.

“Les obres del govern espanyol a Catalunya o bé estan aturades o totes porten un retard considerable”, va lamentar el conseller Josep Rull ahir en el seu balanç durant la inauguració de les obres a l’estació de FGC de Sarrià. Per això, Rull va instar l’executiu espanyol a no venir a Catalunya si ha de ser per donar aquestes males notícies: “Que ho expliquin des de Madrid”.

Un 100% d’estacions accessibles aquest any

Totes les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estaran adaptades a persones amb mobilitat reduïda aquest any. Serà la primera xarxa ferroviària al país amb el 100% d’estacions accessibles, segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, durant la inauguració ahir de les obres a Sarrià.

Amb les obres fetes a l’estació de Sarrià -s’ha eliminat una via per construir una andana central més ampla i s’hi han instal·lat tres ascensors nous-, només l’estació del Putxet està pendent de culminar les obres d’adaptació. “Hi estem treballant i aquest mateix any entrarà en funcionament”, va dir Rull.

Pel que fa al metro, que també depèn de la Generalitat, un 91% de les estacions són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest any s’està fent l’adaptació de Jaume I -a la línia groga-. Encara falten per adaptar en fase de projecte les estacions de Maragall, Clot, Verdaguer, Espanya, Plaça de Sants, Urquinaona, Ciutadella-Vila Olímpica i Vallcarca. L’objectiu és adaptar-ne dues cada any.

Rodalies, on la inversió depèn del govern espanyol, només compta amb un 60% d’estacions que garanteixin l’accessibilitat a persones amb la mobilitat reduïda, va subratllar el conseller.