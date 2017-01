La Fapac demana abaixar a 20 la ràtio d'alumnes per aula

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha presentat avui una campanya que demana baixar les ràtios fins als 20 alumnes per aula en l' educació infantil i primària, amb especial incidència en el curs de P3. Amb aquesta mesura s'evitaria tancar línies i escoles. Segons el responsable de Matriculació de l'entitat, Marco Béjar, aquesta és una petició "realista" que no admet una "excusa econòmica" atès que, segons ha dit, abaixar les ràtios " no implicaria cap cost" gràcies a la " caiguda demogràfica" actual, que permet mantenir les línies obertes però amb menys alumnes i, per tant, evita haver de tancar línies o escoles.

Béjar ha reivindicat que disminuir la densitat d'estudiants a les aules implica "millorar la qualitat" de l'educació per oferir un "ensenyament més individualitzat", i permet "abordar la innovació pedagògica" i " gestionar millor la diversitat de l'aula". El portaveu de la Fapac també ha assegurat que "tancar una línia o una escola és un dany important" per als barris i municipis, perquè suposa "eliminar la vida social" i envellir la població.

Actualment, la ràtio en l'educació infantil és de 22,20 alumnes per aula, mentre que en educació primària és de 22,62, ha recordat el departament d' Ensenyament.

La campanya de la Fapac consistirà a recollir firmes d'entitats i particulars fins a finals de maig, quan es decideixin les places de les escoles públiques, per mirar de pressionar així al departament d'Ensenyament. Associacions com l' Assemblea Groga i el Consell Nacional de Joventut, sindicats com CCOO, la CGT i el SEPC, i la sectorial d'educació de la CUP han recolzat la iniciativa.

Els pressupostos en educació que es debaten actualment al Parlament per al 2017 no preveuen tancar línies, encara que el representant de la Fapac ha criticat la "improvisació" del Govern i ha recordat que l'any passat es van tancar línies quan tampoc estava previst. " No ens creiem res del departament d'Ensenyament", ha explicat Béjar, que ha valorat que "les millores pressupostàries són molt necessàries" i ha demanat arribar al 6% de pressupost en educació "que marca la llei".