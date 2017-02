Feien menjar a casa en una cuina "insalubre" i el venien a supermercats amb etiquetes falses

651x366 Menjar que després es venia com si estigués autoritzat / ME Menjar que després es venia com si estigués autoritzat / ME

651x366 La cuina era "insalubre", segons els Mossos d'Esquadra / ME La cuina era "insalubre", segons els Mossos d'Esquadra / ME

651x366 Fotografia de la cuina on es preparava el menjar per vendre / ME Fotografia de la cuina on es preparava el menjar per vendre / ME