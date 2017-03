Ferida de gravetat una noia en ser atropellada i arrossegada 500 metres per un conductor ebri a Barcelona

Una noia va resultar ferida de gravetat el dilluns 6 de març cap a les onze de la nit després de ser atropellada per un vehicle i arrossegada durant 500 metres, segons ha informat la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Els fets van tenir lloc al carrer de Perpinyà, al barri del Besòs i el Maresme del districte de Sant Martí. La noia viatjava com a acompanyant en una motocicleta conduïda pel seu pare quan, per causes que s'investiguen, van ser envestits per l'automòbil.

El pare va quedar al lloc on va caure, però la noia, de setze anys, va quedar sota el vehicle i va ser arrossegada. El conductor del cotxe va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, concretament 1,09 grams d'alcohol per litre d'aire respirat.

El cotxe es va aturar 500 metres més enllà, ja en el terme municipal de Sant Adrià del Besòs, i les persones que transitaven per la zona van auxiliar la noia, que havia patit ferides greus a causa de l'arrossegament. La noia va ser ingressada en un centre hospitalari.

Diferents ciutadans van retenir el conductor i van avisar els Mossos d'Esquadra, que el van identificar. Segons explica la Guàrdia Urbana, l'home va ser detingut en presentar resistència als agents de l'autoritat.

La Guàrdia Urbana atribueix al conductor del turisme un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol i un delicte de lesions greus produïdes per imprudència greu.