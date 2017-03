Ferida la conductora i quatre passatgers d'un NitBus després de xocar contra dos arbres i un semàfor

Una conductora i quatre passatgers d'un NitBus de Barcelona han resultat ferits de poca gravetat aquest diumenge a la matinada després de xocar contra dos arbres i un semàfor. Segons la Guàrdia Urbana, el sinistre ha passat a les 2.18 hores a l'altura del número 226 de l'avinguda de la Gran Via, quan, per causes que s'estan investigant, un autobús de la línia N-17 ha sortit de la via i ha xocat.

A causa de l'impacte ha resultat ferida de poca gravetat la conductora del bus, de 47 anys, i quatre passatgers han quedat ferits lleus. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la conductora i dos dels usuaris del bus han estat evacuats en ambulància a l'Hospital Clínic i els altres dos passatgers han estat traslladats al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) del carrer Manso.