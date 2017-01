El conductor de l'autobús escolar bolcat a Madrid dona positiu per cocaïna

Almenys 17 nens i un adult han resultat ferits lleus en un accident de trànsit a la localitat madrilenya de Fuenlabrada, al quilòmetre 10 de la carretera M-506, després que bolqués l' autobús escolar en què viatjaven. El conductor ha donat positiu per cocaïna, han informat a Efe fonts de la investigació.

El conductor ha estat sotmès als controls d'alcohol i drogues després de l'accident, que ha passat poc després de les 8 del matí al quilòmetre 10 de la M-506. Fonts de la Guàrdia Civil han assenyalat a Efe que el conductor, de moment, no ha estat detingut, a l'espera de comprovar si el consum de la droga era recent i ha influït en l'accident o si, per contra, va ser previ i no està relacionat amb el sinistre.

Com a conseqüència de l'accident, almenys 17 nens i un adult n'han resultat ferits lleus, i els han traslladat a diferents centres hospitalaris de Móstoles, Fuenlabrada i al Doce de Octubre (Madrid) després de ser atesos al lloc de l'accident pels sanitaris del Servei d'Urgència Mèdica de Madrid (SUMMA).

Segons fonts de la Guàrdia Civil, a l'autobús hi viatjaven 25 nens que es dirigien a un col·legi de la localitat de Leganés des de la urbanització Parc Miraflores.

Sis equips de Trànsit de la Guàrdia Civil s'han desplaçat fins al lloc del sinistre per investigar les causes de la bolcada del vehicle, que, en principi, circulava a poca velocitat després d'haver sortit d'una rotonda.