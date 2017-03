Ferran Adrià preveu acabar les obres d'ampliació al maig i que el Bulli 1846 faci visites concertades durant dos anys

Les obres d' ampliació del 20% de l'antic restaurant el Bulli a la cala Montjoi de Roses encaren la recta final. El cuiner i promotor del projecte, Ferran Adrià, preveu que els treballs per enllestir les estructures dels nous espais del futur Bulli 1846, un dels tentacles del projecte Bulli Foundation, s'acabin a finals de maig.



A partir d'aleshores, s'abordaran els interiors del que concep com un "laboratori expositiu" dedicat a la gastronomia.



L'actuació continua pendent dels permisos per abordar el projecte complementari, que inclou els accessos, uns jardins d'exposició, un aparcament i un edifici d'entrada al complex. Adrià diu que la tramitació va endavant i que treballen amb la idea que l'espai pugui començar a funcionar l'any vinent.



Des de l'Ajuntament de Roses, han concretat que estan pendents que l'oficina territorial d'acció i avaluació ambiental, que depèn del Departament de Territori, determini si cal un canvi a l'estudi d'impacte ambiental presentat inicialment. Quan això es resolgui, expliquen, el consistori els podria donar llicència.



La previsió és que durant els dos primers anys l'equipament només rebi visites concertades i que, després, s'obri al públic en general.



Els treballs per aixecar el Bulli 1846 es van iniciar el març de 2015 no exempts de polèmica. El projecte inicial preveia una ampliació respecte de la superfície de l'antic restaurant del 50%. Una xifra que obligava al Govern buscar fórmules legals per permetre una actuació així en un espai que es troba en ple Parc Natural del Cap de Creus.



La normativa vigent només permetia una ampliació del 20%. Les entitats ecologistes van fer públiques les seves discrepàncies i recels. Finalment, a principis de l'any passat Adrià va anunciar que renunciava al projecte de màxims, que impedirà traslladar a Roses el gran arxiu del Bulli, i que, per ara, tiraria endavant només aquesta part.