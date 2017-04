Ferrari Land vol ser el passaport cap als 5 milions de visitants a Port Aventura

Tot i que l’obertura al públic no serà fins aquest divendres, Ferrari Land, la nova àrea temàtica de Port Aventura World i la inversió més important dels seus 22 anys d’història, s’ha inaugurat aquest matí amb un ambiciós objectiu: aconseguir que el parc temàtic de la Costa Daurada faci el salt dels quatre milions de visitants l’any als cinc milions. La cinta l’ha tallat el president de Port Aventura, Artur Mas Sardà, acompanyat de Piero Ferrari, fill del mític creador de la marca automobilística italiana.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu dels 5 milions de visitants, Ferrari Land haurà de seduir mercats estratègics com l’italià, l’alemany, el dels Països Baixos i els nòrdics, ara mateix poc significatius a la Costa Daurada. Els inversors confien en la tirada que té el món del motor, i en concret, el Cavallino Rampante en aquests països.

A banda, lògicament, també es buscarà ampliar visitants als mercats ja consolidats, com l'espanyol, el britànic, el francès i el rus. El director general de Port Aventura, Fernando Aldecoa, ha destacat que "el 55% dels nostres visitants ja són estrangers, però Ferrari Land ens ha de permetre avançar en la internacionalització del parc". Aldecoa ha assegurat que, amb la nova inversió, Port Aventura ha de consolidar el seu procés de transformació, que ha permès "passar de ser un parc temàtic a una destinació en si mateixa, líder a Europa en el sector de l’oci familiar".

Ferrari Land ha suposat una inversió de 100 milions d’euros, que ha posat íntegrament Port Aventura. La marca italiana ha cedit el nom i ha dirigit la concepció de la seva primera àrea temàtica a Europa, la segona a tot el món després de Ferrari World, a Abu Dhabi. Les obres de construcció s’han executat en dos anys i hi han participat 500 treballadors i una cinquantena d’empreses.

El complex ocupa una zona de 70.000 metres quadrats just al costat de Port Aventura, i compta amb 11 atraccions, entre les quals destaquen Ferrari Experience, l’edifici amb forma de carrosseria que exerceix de centre neuràlgic del complex, i Red Force, la muntanya russa més alta d’Europa, on es pot experimentar una caiguda en picat des de 112 metres d’altura que permet assolir els 180 quilòmetres per hora en 5 segons. Simuladors, circuits i atraccions per a menors acaben de configurar una oferta que inclou també una zona temàtica dedicada al país transalpí, amb botigues i restaurants, i reproduccions d’emblemàtics edificis italians.

Des de la marca Ferrari han destacat la importància de l’aposta que per a ells suposa Ferrari Land. Portaveus de l’empresa han posat en valor el fet que el parc representa fidelment el seu univers i reflecteix com han passat de ser "un petit taller a ser una icona mundial". Des de Ferrari valoren molt positivament l’aliança amb Port Aventura: "Hem estat en les millors mans, necessitàvem el millor talent creatiu i capacitat d’innovació, i el resultat és un èxit rotund". Piero Ferrari ha elogiat la innovació que s’ha posat en aquest parc per poder provocar emocions, i no només als fans de Ferrari, sinó al públic en general.