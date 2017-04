Set trens turístics per recórrer Catalunya

Gelida recuperarà el funicular històric a partir de l'any que ve, un comboi dels anys 20 que unia l'estació de la Renfe amb el nucli antic del municipi i que estava aturat des de fa un any. Un cop en marxa, a finals del 2018, s'afegirà a l'oferta de trens i funiculars d'època que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està desplegant a Catalunya per diversificar la seva activitat i captar ingressos lligats, sobretot, al turisme.

El funicular de Gelida requerirà una renovació completa que costarà 1,5 milions d'euros i properament, es convocarà un concurs públic per assignar els treballs a una empresa. Hi ha poques possibilitat que aquesta empresa sigui catalana, degut a que no hi ha una gran indústria local especialitzada en la construcció de funiculars. El president de FGC, Enric Ticó, ha explicat a l'ARA que el funicular ha estat aturat durant tants mesos justament perquè el taller que el va construir originalment avui ja no existeix i calia veure d'on treure les peces per restaurar-lo.

Amb aquest, ja seran set els combois ferroviaris amb finalitats lúdiques i turístiques que FGC té en marxa per tot el país. Fa tot just una setmana, va entrar en funcionament el Tren del Ciment (entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug) i properament també arrencarà la temporada del Tren dels Llacs, a La Pobla de Segur.

A l'oferta existent, que inclou els cremalleres de Núria i Montserrat, s'hi sumarà aviat el primer tren restaurant que unirà Sant Boi de Llobregat i Monistrol per pujar fins a Montserrat. Ticó sosté que l'oferta no acabarà aquí i que ja treballen en un nou projecte ferroviari per als propers mesos relacionat amb l'enoturisme.

540x306 Primer tren restaurant turístic per visitar Montserrat / MANOLO GARCÍA Primer tren restaurant turístic per visitar Montserrat / MANOLO GARCÍA

El turisme s'ha convertit en un filó per a la companyia, que defensa els bons resultats que li reporten aquest tipus de serveis que funcionen a ple rendiment especialment en caps de setmana i dies festius. "Els turistes varien segons el tren, n'hi ha que atrauen al visitant local i d'altres on aspirem també a créixer amb visitants estrangers, com alemanys o anglesos, que són mercats on la cultura ferroviària és més forta", explica el president de FGC.

Ticó també defensa la recuperació de combois d'època per recordar la "història ferroviària" del país. "Són iniciatives per reconèixer el ferrocarril i la cultura i fomentar, de pas, l'estima cap al transport públic", ha defensat.