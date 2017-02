Ferrocarrils supera el nombre de passatgers d’abans de la crisi

La crisi econòmica va fer perdre deu milions de viatgers al metro i als autobusos, i gairebé sis milions més als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Però la recuperació econòmica sembla que té efectes positius, almenys en el nombre d’usuaris dels trens catalans. El 2016 van utilitzar els FGC un total de 81,47 milions de viatgers, 1,8 milions més que l’any anterior, un rècord històric que tot apunta que aquest any tornarà a superar-se.

L’augment de viatgers es deu, sobretot, a l’ampliació de les estacions de Terrassa -se’n van obrir tres de noves el 2015-. Així ho va explicar ahir Enric Ticó, president de FGC, durant la presentació del balanç anual de la companyia. Segons va avançar, l’obertura de dues noves estacions a Sabadell abans de l’estiu -una obra que suposarà una inversió de 430 milions d’euros- aportarà mig milió més de viatgers aquest any, i un milió més a partir del 2018.

Precisament és la línia Barcelona-Vallès la que acumula la majoria de trajectes. Durant el 2016 la van utilitzar el 73% dels viatgers de FGC, fins a 59,67 milions de persones, dos milions més que l’any anterior. La línia Llobregat-Anoia va registrar gairebé 22 milions d’usuaris, poc més que el 2015. Ara bé, l’augment més notable l’ha tingut la línia Lleida - La Pobla de Segur: els usuaris han passat de 60.000 a 112.000, però amb l’inici del nou servei a l’agost cada mes s’han triplicat els usuaris parcials. També va pujar el nombre d’usuaris de les activitats de turisme i muntanya que van fer ús de les cinc estacions d’esquí que gestiona FGC i els tres trens turístics.

Ticó va congratular-se per l’encàrrec del Govern d’operar el servei del tren llançadora entre l’aeroport del Prat i el centre de Barcelona i va garantir que aquest “repte il·lusionant” per a la companyia tindrà els “nivells d’eficiència elevats” que, va assegurar, té FGC. En aquest sentit, el president de FGC va explicar que un 99,21% dels trens van ser puntuals durant el 2016 -amb un marge de tres minuts-, unes dècimes menys que el 2015.

Doblar l’andana de Provença

Durant el balanç anual, Ticó també va dibuixar quins seran els reptes de la companyia per a aquest any. Un dels més importants serà l’ampliació de les andanes de l’estació de Provença, la segona amb més trànsit (gairebé 9 milions de viatgers anuals), després de la de Plaça Catalunya. L’obra consistirà en l’obertura de dos túnels laterals als dos costats de les actuals andanes, que no es veuran afectades mentre durin les obres. Tot i la saturació que hi ha a les hores punta en aquesta estació, Ticó va justificar el retard de l’ampliació “per un problema de pressupost”.

Una altra de les obres d’aquest any serà la renovació del túnel ferroviari de Vallvidrera. Per “minimitzar” les incidències en la línia del Vallès, les intervencions es faran durant la nit. Les obres, que començaran d’aquí tres setmanes i s’acabaran abans de finals d’any, costaran 4,5 milions d’euros. Entre els reptes per al 2017 també hi ha impulsar la connexió de la plaça d’Espanya amb l’estació de Gràcia, però no es concreta com.