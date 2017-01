Festa infantil amb militars i policies a la muntanya de Montjuïc

L' Associació Amics del Castell de Montjuïc no acaba de marxar de la muntanya de Montjuïc. Des que Ada Colau va arribar a l'Ajuntament, l'entitat ha trobat una trava rere l'altra per mantenir les seves activitats al recinte del castell, però se salva la festa 'Conviure és fàcil', una jornada en què ajunta criatures amb militars i policies per "acostar-los". La celebració es fa al Parc Infantil de Trànsit, a prop del castell però fora del recinte.



Segons fonts municipals, el districte de Sants-Montjuïc –que és el que ha hagut de donar el permís–, "no pot denegar l'autorització de cap activitat si no contravé cap normativa o és lesiva en algun sentit", i aquesta festa és fa cada any des de fa una dècada.

L'entitat es va quedar sense poder organitzar al castell la missa pels caiguts durant la Guerra Civil el 19 de juliol del 2015, coincidint amb l'aniversari de l'alçament militar de Franco. I un any després una sentència judicial va permetre l'Ajuntament obligar l'associació a marxar d'un local que tenia històricament al mateix recinte, sense pagar cap lloguer ni tenir cap document que ho avalés.

Però tot això no impedeix que mantinguin altres activitats, com 'Conviure és fàcil', en la qual participen l'exèrcit de terra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. A la llista d'entitats que hi participen també hi ha la Creu Roja, Protecció Civil, la Societat Espanyola d'Ornitologia-SEO i, sempre segons els organitzadors, "institucions i entitats com la Unió Europea, el Futbol Club Barcelona, el Reial Madrid i l'Espanyol".

El programa preveu "jocs infantils, exhibició de vehicles de transport, policials i sanitaris, passejades en cavalls de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, una pista americana infantil de l'exèrcit de terra, exhibicions canines a càrrec de les unitats dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil, exposicions estàtiques i d'uniformes d'època dels Mossos".

I com a cirereta, es lliurarà el premi del concurs de dibuix 'General Alejandre: Què és el que més m'ha agradat del Castell'. L'entregarà personalment el general de l'exèrcit espanyol Luis Alejandre Sintes, que va ser cap de l'Estat Major de l'exèrcit i ara està retirat.

Al marge de l'activitat de l' Associació Amics del Castell de Montjuïc, la participació de les forces armades en activitats adreçades als nens són motiu de polèmica constant i l'actual equip de govern a l'Ajuntament de Barcelona hi ha tingut protagonisme. Ha aconseguit que els militars deixin de ser al Festival de la Infància, fet que ha provocat les queixes de l'exèrcit, i també l'alcaldessa, Ada Colau, ha manifestat la seva oposició a la presència d'aquestes organitzacions al Saló de l'Ensenyament.