Fins a 22 nens esperen un trasplantament a Catalunya

De les 1.351 persones que estan en llista d'espera per rebre un òrgan trasplantat a Catalunya hi ha 22 nens. Aquesta és una de les xifres que han donat el director del Servei Català de la Salut, David Elvira, i el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, en la roda de premsa amb motiu del Dia Mundial dels Pacients Trasplantats, que se celebrarà demà, 7 de juny. D'aquests 22 menors en espera, 9 necessiten un fetge, 8 un ronyó, 3 un pulmó, 1 un cor i l'últim, de gairebé 18 anys, necessita un doble trasplantament de cor i pulmó.

Aquests 22 nens han engruixit la llista d'espera, que puja any rere any. Segons informes anteriors de la conselleria de Salut, el 2012 eren 14 nens, el 2013 van pujar a 16, durant el 2014 i el 2015 el nombre es va mantenir en 13 i aquest 2016 ha augmentat considerablement fins a arribar als 22 pacients. Tot i la llista d'espera, Catalunya té la taxa més alta de trasplantaments del món (135 per milió d'habitants) i també una de les més altes de donants (42 per milió d'habitants).

Així, l'any passat, els hospitals de la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, els únics que fan aquestes operacions en nens a Catalunya, van fer 44 trasplantaments infantils: 18 de renals, 16 d'hepàtics, 5 de pulmonars i 5 de pancreàtics. 10 d'aquests trasplantaments van ser fets en nens d'altres comunitats autònomes.

4 donants cadàver (famílies que decideixen donar els òrgans del seu fill mort) van permetre fer 7 dels 44 trasplantaments: 4 de ronyó i 3 de fetge. 4 famílies més es van negar a donar els òrgans dels seus nens. L'origen del total d'òrgans trasplantats és divers, segons ha explicat Salut: 19 van arribar de la resta d'Espanya, 9 de Catalunya, 11 van ser de donants vius i 5 van venir de l'estranger.