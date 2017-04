La Fira d'Abril arrenca avui sense cap ajuda municipal

La rumba i les sevillanes sonen des d'aquest divendres a la zona del Fòrum, en motiu de la Fira d'Abril que a les nou del vespre va fer la tradicional encesa de llums. En aquesta edició però, tal com passa des del 2015, la festa haurà de finançar-se per si sola, perquè l’Ajuntament de Barcelona ha tancat l’aixeta. I és que la festa andalusa ja no rep ni un euro de les arques municipals. Enrere queden els anys en què la fira andalusa rebia quantioses ajudes, a més de grans campanyes de publicitat per animar l’assistència a la festa.

L’any 2010, la Fira d'Abril rebia de l’Ajuntament 87.000 euros, una xifra que es va mantenir sense gaire alteracions fins el 2014, quan l’ajuda va baixar fins als 21.000 euros. El 2015, durant l’últim any del govern de Xavier Trias (CiU), la Feria ja no va rebre ni un euro. L’alcaldessa Ada Colau ha mantingut aquesta política i durant el 2016 la Feria s’ha quedat sense ajudes. La Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), els organitzadors de la festa, sí que han rebut una subvenció municipal per totes les activitats que gestionen, de 15.000 euros anuals. “No ens sentim maltractats, però imagino que estem pagant l’herència que ens va deixar l’anterior president. Hem passat de subvencions estratosfèriques a més modestes”, explica el president de la FECAC, Dani Salinero. L’anterior president de l'entitat, Francisco García Prieto i part de la direcció estan sent investigats per un possible delicte econòmic. La justícia investiga si van falsificar factures per justificar subvencions públiques i poder desviar els diners per quedar-se'ls. Es podrien haver quedat amb 1,7 milions d'euros.

La Diputació de Barcelona tampoc dona subvencions a la Fira. La Generalitat és la única institució que, aquest any, ha destinat a la FECAC fins a 70.000 euros que, segons explica Salinero, no són per a la fira sinó "per al programa cultural de l'any".

Concurs públic

El nou govern municipal va organitzar un concurs públic perquè les entitats que volguessin organitzar la fira d'Abril poguessin concursar i va guanyar la FECAC, que des del 2013 té una nova direcció. Amb l'entrada del PSC al govern municipal, la gestió d'aquesta festa va caure en mans dels socialistes que van fer un nou concurs que va tornar a guanyar la FECAC, aquest cop, per dues edicions.