La Fiscalia arxiva la investigació pel lloguer que va pagar Trias del Banc Expropiat

La Fiscalia ha arxivat la investigació sobre el pagament del lloguer del Banc Expropiat que va fer el govern de l'Ajuntament de Barcelona encapçalat per Xavier Trias. El portaveu del grup de CiU a l'Ajuntament de Barcelona i exprimer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, ha subratllat que el ministeri Fical no hi ha vist "cap responsabilitat penal".

A mitjans de l'any passat, la Fiscalia va obrir una investigació a l'exalcalde Xavier Trias per descobrir si va cometre un delicte de malversació al pagar amb fons públics a la societat Antartic Vintatge, propietària del local okupat conegut com el Banc Expropiat, un lloguer de 65.500 euros anuals per evitar disturbis en cas de desallotjament.

Després de rebre l'escrit de la Fiscalia sobre el cas del banc expropiat en què es comunica l'arxiu de la investigació, Joaquim Forn ha insistit que la decisió de signar un contracte amb la propietat per evitar el desallotjament i els incidents "era ajustada a dret".

"Va ser la decisió menys dolenta de totes les possibles, i s'orientava a evitar un greu perjudici a l'interès general de la ciutat", ha assenyalat l'exprimer tinent d'alcalde, que va signar l'aprovació de la justificació de la despesa del contracte de lloguer al gener del 2015.

L'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va rebutjar prorrogar el contracte de lloguer, que vencia l'1 de gener del 2016, encara que era prorrogable, a l'estimar que es va fer un mal ús de fons públics, de manera que el promotor va reprendre els tràmits judicials per procedir al desallotjament del local, que els Mossos van executar el passat 23 de maig, cosa que va desfermar tres nits consecutives de disturbis. Des d'aleshores el local està tapiat, encara que s'han registrat un parell d'ocupacions breus.