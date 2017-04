Flix s’organitza per exigir l’efectiva i adequada descontaminació dels llots i dels terrenys tòxics

Els veïns de Flix ja compten amb una plataforma per exigir que els treballs de descontaminació dels sòls i dels llots tòxics, com a conseqüència de l’activitat industrial de la fàbrica d’Ercros, es facin amb les garanties necessàries per assegurar una neteja efectiva i sense afectacions mediambientals, ni en la seva salut.

Flixnet, formada per 15 persones i amb el suport de 500 veïns d’aquest municipi ebrenc, neix amb l'objectiu de reclamar que els treballs de descontaminació es facin “amb la màxima transparència i rigor, però sobretot sense escatimar en recursos de prevenció per evitar afectacions”.

Oscar González, portaveu de la nova plataforma, ha assegurat que són "coneixedors de males pràctiques i anomalies" en aquest procés de descontaminació que ja ha estat esquitxat per un cas de corrupció i que el desembre passat es va tancar en fals. L’empresa estatal Aigües de les Conques Mediterrànies (Acuamed), encarregada de l’extracció dels llots contaminats del pantà de Flix, va donar per enllestits aleshores els treballs d’extracció i tractament d’aquests fangs quan encara quedaven 150.000 tones altament tòxiques. Ara, els treballs s’hauran de reprendre.

En aquest sentit, la plataforma exigeix un pla de descontaminació amb terminis concrets que tingui “el mínim impacte en la població i el medi que ens envolta” i que “les administracions vetllin pel correcte desenvolupament del procés”. També demana que la plataforma tingui “ presència en les comissions encarregades de supervisar” aquest procés com ara la comissió de seguiment on intervé l’Ajuntament de Flix, la Generalitat de Catalunya i un grup d’experts triat per ambdues administracions.

Flixnet considera, a més, que s’han de realitzar " estudis epidemiològics que determinin l’afectació dels treballadors implicats en la descontaminació" i que Ercros s’ha de responsabilitzar de deixar totalment nets els terrenys del recinte fabril, que també estan contaminats i que estan sent tractats d'acord amb la companyia, així com de tots aquells que estiguin afectats per l’activitat de la fàbrica.

L'acte de presentació de la plataforma ha començat avui a les 11:30 hores del matí a l'espai Ca Don Ventura de Flix.