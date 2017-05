Foment confirma que les obres de la Sagrera es reprendran abans del 21 de juny

El secretari d'Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment, Julio Gómez-Pomar, ha confirmat aquest dijous que les obres de l'entorn de l'estació de la Sagrera es reprendran abans del 21 de juny. Concretament, es tracta de la represa dels treballs al col·lector de Prim. Després de la reunió del Consell d'Administració de la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, Gómez-Pomar ha confirmat també que les obres d'estructura i els accessos de l'estació es reiniciaran a la tardor, tal i com van acordar el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una reunió a principis d'abril. Gómez-Pomar també ha indicat que "és possible" que finalment es cancel·li el contracte del projecte de l'estació de Sant Andreu Comtal.

"El col·lector de Prim està en un estat més favorable", ha informatGómez-Pomar. "Més complicat és el cas de Sant Andreu Comtal, on és possible que s'hagi de resoldre el contracte", ha afegit. El responsable de Foment ha explicat que se sol·licitarà al jutjat que es pugui fer una concessió anticipada, segregant en dos projectes l'actual, de manera que es pugui reprendre l'estació de Rodalies primer i després l'ampliació del tram de vies necessari per al corredor mediterrani.

Gómez-Pomar ha detallat que durant la reunió s'ha parlat també del trasllat dels tallers de trens des de Sant Andreu Comtal cap a Montcada, un fet que es veu amb "receptivitat" des de l'ajuntament d'aquest municipi. Així mateix, s'han cordat també operacions urbanístiques, com el lliurament de nou finques d'ADIF cap a la Societat, que les vendrà i es dedicarà els ingressos resultants a pagar les obres de la Sagrera. La primera operació està valorada en 6,4 milions d'euros i es tracta d'un bloc residencial en règim d'habitatge lliure. Durant la reunió s'ha aprovat també la cessió de tres finques municipals a la Societat per vendre-les i finançar les obres.

La Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat va registrar una inversió de 265 milions d'euros durant el 2016 i 189 milions en disposicions de préstec. "A 31 de desembre de 2016, el grau d'execució de l'obra està al 50% i queda molta inversió pendent. No podem donar terminis de finalització de l'obra. L'important ara és reprendre les obres i a partir d'aquí donarem un calendari", ha conclòs Gómez-Pomar.

Atents a l'acció del govern espanyol pel compliment dels terminis

La regidora d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha recordat que feia un any que no es reunia la comissió i que calia una trobada perquè la represa de les obres és "urgent" per a les administracions catalanes. Tenim barris segregats i sense accessibilitat. La sensació compartida entre veïns i consistori és que cal reprendre les obres per poder recuperar la confiança amb els compromisos de l'Estat. Aquest és un element fonamental i estarem amatents al compliment del termini donat per al col·lector de Prim, a més de la resta d'elements, com la llosa, els forjats i l'estació", ha apuntat Sanz.

540x306 El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau / CRISTINA CALDERER El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau / CRISTINA CALDERER

L'Ajuntament de Barcelona espera ara que els expedients modificats tirin endavant o bé anar a la resolució dels contractes per tornar a licitar els projectes, especialment en el cas de l'estació de la Sagrera. Així mateix, el consistori liderat per Ada Colau preveu ingressar 6 milions d'euros en ingressos per la venda de les finques municipals que farà la Societat i Sanz ha detallat que aquest són ingressos finalistes que aniran al finançament de l'obra.

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha declarat que "estem raonablement satisfets" amb la reunió, ja que l'Estat ha informat les administracions catalanes de la situació de les obres. "És determinant que abans de l'estiu s'iniciïn les obres del col·lector de Prim, que permetrà tirar endavant la resta del projecte. Llavors podrem valorar -a partir de la tardor- si es modifica el projecte de l'estació o es resol el contracte i es torna a licitar", ha sentenciat Rull.

El conseller ha apuntat que el Govern és "soci" d'aquest projecte i ha de rebre la informació pertinent per part de l'Estat. "Ens cal un projecte definitiu de la Sagrera durant el primer semestre de 2018, perquè si no es condiciona l'operació d'altres serveis com les Rodalies", ha afegit Rull. El conseller ha comentat també que és "paradoxal" que "a l'estació Sant Andreu és on hi ha menys inversió però seria on el resultat seria més percebut per la gent. No deixem de banda aquest projecte, però no hi ha altra opció que cancel·lar el contracte".