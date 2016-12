Foment invertirà 24 milions d'euros per rehabilitar l'A-2 des de Cervera fins a Esparreguera

El ministeri de Foment ha obert la licitació de les obres per renovar l'asfalt de l'autovia A-2 entre Cervera i Esparreguera. Es tracta de 49 km que travessen, sobretot, les comarques de l'Anoia i el Baix Llobregat. Les obres està previst que s'allarguin durant 18 mesos a partir que comencin, segons ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

L'asfalt de l'autovia està molt deteriorat per la forta intensitat de trànsit que circula i pel pes dels camions que hi passen. Així, l'actuació de millora servirà per fer una rehabilitació superficial de l'asfalt, tot i que en alguns casos puntuals també s'actuarà per fer una rehabilitació estructural en alguns trams concrets.

Millo ha defensat el compromís del govern espanyol amb les inversions i les infraestructures de l'Estat a Catalunya. Segons el delegat del govern a Catalunya, amb aquesta actuació el govern espanyol "respon amb un volum important d'inversió a una reivindicació llargament demandada pel territori".