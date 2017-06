Destrosses als comerços de Gràcia durant una manifestació anarquista

Fort dispositiu policial a Gràcia aquest dimecres per una manifestació anarquista no comunicada. Alguns dels manifestants ja han causat les primeres destrosses en comerços del carrer Gran de Gràcia, i també pintades a les façanes.

Els manifestants –al voltant de 200– protesten per la detenció d'una dona de 35 anys per atracaments a Alemanya, una detenció que va tenir lloc l'any passat en l' operació en què es va escorcollar una casa ocupada de Barcelona.

Com que es tracta d'una manifestació no comunicada, no se sap quin serà el recorregut ni quan s'acabarà.