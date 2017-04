Fuita d'àcid clorhídric en una empresa de Sentmenat

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquesta matinada l'alerta del pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) per una fuita d'àcid clorhídric que ha patit l'empresa Indukern de Sentmenat (Barcelona), que no ha causat ferits. La fuga s'ha trobat en una cisterna d'uns 30.000 litres que no estava plena, encara que es desconeix la quantitat de producte que s'ha perdut.

El producte ha produït vapors tòxics i els bombers han segellat la fuga amb espuma i han recollit el material que s'ha vessat. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat tres dotacions i un furgó de risc químic.

Com a mesura preventiva, la Policia Local de Sentmenat ha tallat la carretera B-142 entre els quilòmetres 4 i 9, i el centre d'emergències de Catalunya Cecat ha avisat els municipis veïns per precaució.