Fundesplai preveu donar un 10% més de beques d'estiu que l'any passat

Un 10% de beques d'estiu més que l'any passat. Aquesta és la previsió que ha fet Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) per a les colònies i casals d'aquest estiu, perquè preveu que la demanda d'ajuts augmentarà. Traduït en xifres, vol dir que que hauran de donar 5.700 beques. Això representaria gairebé sis cops més que les atorgades el 2011, que van ser 1.029. El cas és que des que es va impulsar el programa el 2011, tots els anys ha pujat el número de beques atorgades.

"Moltes famílies joves amb fills a càrrec, tot i sortir de l' atur, viuen en situació de precarietat", ha apuntat aquest dijous el director d'accions i programes educatius i socials del tercer sector de Fundesplai, Carles Xifra, que ha afegit que els "brots verds queden lluny de segons quins barris". En aquest sentit, ha insistit que "en les famílies que han patit la crisi, la pobresa tendeix a cronificar-se".

L'any passat, Fundesplai va atorgar 5.186 beques per anar a casals i colònies a infants de 104 municipis diferents. A aquestes beques s'hi van destinar 313.330 euros, que representa un 15% més que l'any anterior.

Segons ha informat aquest dijous Fundesplai, l'últim any van atorgar un total de 17.271 ajudes: 5.232 ajuts per colònies escolars, 785 beques d'un mes en menjadors escolars, 5.278 ajuts per excursions, 790 ajuts per a colònies en família i 5.186 beques per a colònies i casals d'estiu.