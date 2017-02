Gairebé 500 anys de màquines humanes

Tres segles abans del somni del Prometeu modern que és Frankenstein, crear vida -o imitar-la- ja era un desafiament per a l’ambició humana. N’és una prova l’autòmat que Felip II va ordenar construir a l’italià Gianello Torriano, matemàtic, rellotger i enginyer de la Corona ja des dels temps de Carles I. Era l’any 1560 i el rei Felip II havia contret un deute amb Déu. A canvi de salvar la vida del seu fill -ferit de gravetat al cap-, ell, el monarca, n’oferiria una altra.

La criatura se’n va sortir i Torriano va complir la promesa amb escreix. Amb fusta i ferro va bastir un enginy mecànic de 40 centímetres d’alçada amb aspecte de monjo. El mecanisme de rellotgeria de l’interior li permetia moure’s com si caminés i articular els llavis com si resés, i aixecava un crucifix i un rosari. I, com a bon catòlic de l’Espanya de la Contrareforma, es picava el pit en senyal de culpa o de penediment.

Des del 1977, el primitiu robot, un dels tres a semblança que hi ha al món, s’exhibeix al museu Smithsonian de Washington. I des de dijous és una de les grans curiositats i sorpreses de l’exposició Robots, que fins al setembre es pot veure al Museu de la Ciència de Londres. La mostra aplega més de cent enginys mecànics, des de l’esmentat monjo fins a un cigne de plata de grandària natural, que data del 1772. També un androide de trets més afins a un ésser humà, Kodomoroid, creat al Japó el 2014 i amb capacitat de llegir notícies de premsa.

Robots, prova de poder

L’exposició, però, més que interrogar-se per com funcionen aquests artefactes -que també- intenta respondre una pregunta més transcendent: per què l’home ha tingut al llarg dels segles la necessitat de crear-los? En un principi, possiblement per motivacions pseudoreligioses. Però des de la primera modernitat l’escenari canvia, i les màquines esdevenen una eina de control, una prova de poder. Pel que fa a les màquines amb aparença humana, la mostra insinua un poder encara més aterridor: ¿podrien substituir els humans?

El segle XX és, òbviament, el de l’esclat dels robots. De fet, la paraula no s’utilitza fins al 1921, quan apareix a l’obra de teatre R.U.R. [Els robots universals de Rossum], del txec Karel Čapek. Robota, el terme txec original, es pot traduir com a treball forçat. Va ser a la versió anglesa, publicada dos anys més tard, quan el robota es va convertir en robot.

Al llarg del recorregut per les sales del museu, el visitant s’interroga pel que ja plantejava Čapek: ¿els robots substituiran els homes en algunes feines? Hi ha molts exemples quotidians. A l’exposició se’n troba un d’evident, i és Inkha, el robot creat al King’s College que hi ha prestat servei entre el 2003 i el 2014. Ara viu com un jubilat, d’exposició en exposició. Inkha és el passat de la robòtica. I una visió del futur del Regne Unit, i de tot arreu, potser, segons apuntava un informe del think tank Reform, dilluns passat. El text projectava que, en quinze anys, 250.000 llocs de llocs de treball públics del país podrien desaparèixer a mans de robots. ¿Això voldrà dir menys temps per treballar i més temps per gaudir d’exposicions com aquesta? Aquesta possibilitat sembla cada cop més real.