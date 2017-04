Gairebé tots els nens de la llar d'infants desnonada han trobat plaça a una altre centre

Pràcticament la cinquantena de nens i nenes de la llar d'infants Sant Agustí de Barcelona, que ha tancat les portes sobtadament per un desnonament, ja tenen plaça en alguna altra llar d'infants privada de la ciutat. Així ho ha explicat la portaveu dels pares, Carol Rodríguez, que assegura que tot i les declaracions, ni l'Ajuntament de Barcelona, ni el Consorci d'Educació de Barcelona ni la mateixa llar d'infants "s'han preocupat d'aquesta recol·locació". En aquest sentit, apunta que "la feinada de buscar centre, parlar amb directors i pactar les matrícules les han fet els mateixos pares".

Des del Consorci d'Educació, en canvi, s'ha assegurat que s'ha donat suport a les famílies per trobar una escola nova per als infants. La principal preocupació dels pares és, a hores d'ara, que els nens i nenes s'adaptin a les escoles noves. De fet, Carol Rodríguez ha apuntat que a alguns d'ells els ha costat aquest primer dia en una escola nova, ja que ''per a ells no és fàcil''. Fins i tot –continua– els pares els han hagut d'anar a buscar poca estona després de portar-los. Un cop passi tot aquest procés d'adaptació, ha assegurat Rodríguez, els pares decidiran si emprenen mesures legals contra les directores de la llar d'infants, que han hagut de tancar l'escola per un desnonament.

Rodríguez s'ha mostrat decebuda amb la gestió que ha fet el Consorci d'Educació de Barcelona, l'Ajuntament i la mateixa llar d'infants Sant Agustí, ja que assegura que, tot i que públicament haguessin declarat que els nens estaven recol·locats, no ha estat fins aquest dimarts que els pares han tingut la garantia de tenir plaça per als fills i que ha estat gràcies a la seva feina a contra rellotge.

En canvi, des del Consorci d'Educació de Barcelona s'ha assegurat que s'ha donat suport a totes les famílies que s'han quedat sense llar d'infants, buscant l'oferta existent, tot i no tenir competències en aquest àmbit. De fet, des del Consorci s'ha explicat que l'escola bressol Pas a Pas ha obert un grup nou de P2 per absorbir el gran gruix de nens de P2 de la de Sant Agustí. El mateix centre estava pendent de la confirmació d'algunes famílies per obrir un grup nou de P1, possible a partir dels 8-9 infants, i en podia acollir 4 de nadons. 3 nens més d'1 any aniran a partir d'avui a l 'escola Drac Xic, mentre que un altre s'ha matriculat a l' escola Marillac, i un darrer a la llar d'infants Gaudí. Segons ha confirmat el consorci aquest dimarts només quedaven entre dues i tres famílies per solucionar l'escolarització dels nens, perquè són famílies que estaven de vacances.

Els pares estan a l'expectativa del desnonament, previst per a aquest dimarts a les set de la tarda. Rodríguez ha explicat que les directores han aprofitat els dies de festa de Setmana Santa per buidar el local, i a l'espai en què van atendre infants durant 65 anys pràcticament ja no hi queda res.