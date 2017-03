Gairebé 300 dones lesbianes o solteres han començat tractaments de reproducció assistida pel sistema públic

El juliol de l'any passat, el conseller de Salut, Toni Comín, va admetre que no havia convocat abans cap roda de premsa "amb tanta il·lusió". El motiu era la presentació del nou protocol de reproducció assistida, que deixava de reservar aquest tractament a les parelles heterosexuals i ampliava el dret a ser atès a la sanitat pública a totes les dones que vulguin ser mares, també les solteres o les lesbianes, encara que no tinguessin cap problema clínic. En els sis mesos d'entrada en vigor d'aquest nou protocol -del juliol a finals del 2016-, 285 dones lesbianes o sense parella masculina van poder començar els tractaments al sistema públic.

Així ho ha revelat aquest dijous el conseller de Salut, Toni Comín, en una compareixença al Parlament per fer balanç del seu primer any en el càrrec. "Des de juliol fins a desembre hem donat el dret a la maternitat a efectes pràctics a 285 dones ciutadanes del nostre país", ha afirmat Comín, que ha recordat que aquestes dones no podien ser-ho perquè no podien pagar-se un tractament privat.

Un balanç positiu

Comín ha fet un balanç molt positiu del seu primer any al capdavant del departament de Salut. Segons ha dit, ha complert "en un 80-85%" els 40 objectius que es va marcar fa un any, una situació "correcta d'acord amb aquesta fase de la legislatura".

L'oposició, però, no ho veu tant positiu, i ha retret al conseller que no s'hagin solucionat les llistes d'espera i que no s'hagi aprovat el decret d'infermeria, un fet que Comín ha atribuit a la manca de consens per impulsar la llei pròpia.

En un moment de la compareixença, Comín ha demanat als diputats que es prenguin "seriosament" el debat parlamentari i els ha acusat de tenir "falta de rigor" i de "demagògia".

El conseller ha explicat que en les properes setmanes presentarà el nou pla d'urgències, que ha de permetre atendre als CAPs pacients que ara van a urgències i als CUAPs i al 061 pacients que no requereixin atenció hospitalària.