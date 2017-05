Gas Natural Fenosa i Creu Roja assessoraran els afectats per la pobresa energètica

La Fundació Gas Natural Fenosa i la Creu Roja han signat avui un conveni de col·laboració per ajudar els col·lectius afectats per la pobresa energètica a Espanya. Amb l'acord, ambdues entitats es comprometen a assessorar les famílies en situació de vulnerabilitat energètica en afers relacionats amb el consum d'energia, l'eficiència energètica de les llars, les factures, etc. El conveni permetrà, segons Gas Natural Fenosa, la millora de la eficiència energètica de les llars vulnerables a través de millores en la instal·lació elèctrica dels domicilis, l'aïllament dels edificis o el subministrament energètic.

Consulteu el consell del 012 en matèria de pobresa energètica

Aquest acord s'emmarca dins el Pla de Vulnerabilitat Energètica que ha iniciat la companyia. El programa inclou més de 20 mesures operatives i socials que cerquen reforçar la gestió dels clients vulnerables i enfortir la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector que en tenen cura. El pla suposa una inversió de 4,5 milions anuals i, segons informa l'empresa, cobreix el 95% de la població espanyola i ja ha evitat el tall de llum a més de 24.000 persones.