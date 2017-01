Gas Natural ampliarà de 2 a 5 mesos el període d'avís per impagament de la factura

Gas Natural ha elaborat un pla de vulnerabilitat energètica que inclou una bateria de mesures per "protegir els clients vulnerables" que a tot l'Estat, la companyia en té comptabilitzats en uns 18.000, dels quals 12.000 són a Catalunya. Una de les mesures que inclou el pla és ampliar el període d'avís per impagament de les factures de 2 a 5 mesos. Si durant aquest termini, es demostra que les persones que no paguen la factura estan en una situació de vulnerabilitat, no se'ls tallarà el subministrament .

Una mesura que aniria acompanyada de la comunicació als clients de les eines i recursos que tenen per poder solucionar la situació. A més, la companyia farà com a màxim set avisos a les famílies que no paguen la factura, per carta i per telèfon, abans de tallar-los el subministrament.

Gas Natural també considera que cal millorar la comunicació que hi ha entre les companyies elèctriques i els ajuntaments per poder atendre les persones que estan en una situació de pobresa energètica. Demanen als ajuntaments que hi hagi un interlocutor clar perquè no es perdi la informació.

Una altra de les mesures que inclou el pla és impulsar un registre únic amb les dades de les persones que es troben en una situació de pobresa energètica per tal de "tenir una traçabilitat", ha explicat el director del Servei al Client de Gas Natural Fenosa, Josep Codorniu.

El pla també preveu fer accions preventives per detectar possibles situacions de prevulnerabilitat, és a dir, famílies que estiguin en una situació transitòria complicada que no els permeti fer el pagament de les factures. En aquest cas, la companyia amplia el termini perquè puguin fraccionar el seu deute fins als 2 anys –ara era fins a 6 mesos– sense interessos. A tot l'Estat, Gas Natural ha comptabilitzat unes 5.000 persones en aquesta situació.

En total, la companyia destinarà 4,5 milions d'euros en aquest pla i assegura que l'ha tirat endavant perquè defensa que la Generalitat no ha desplegat el reglament que ha de marcar com s'aplica la llei sobre pobresa energètica. Unes mesures que arriben després que el Govern presentés un conveni que obliga les companyies que el firmin a assumir el 50% de la factura de les famílies amb situació de vulnerabilitat.