Gavà i Tarragona reten homenatge al casteller mort dissabte en un accident al local dels Xiquets del Serralllo

Centenars de persones que participaven aquest diumenge en la tradicional festa dels Tres Tombs a Gavà (Baix Llobregat) han guardat i un minut de silenci en homenatge al casteller mort ahir a Tarragona, en caure-li a sobre una estructura metàl·lica que estaven desmuntat.

L'accident va passar ahir, per motius que s'investiguen, cap a les 11.25 hores del matí, quan el casteller mort i altres dos castellers que van quedar ferits estaven desmuntant una estructura metàl·lica utilitzada per assajar amb xarxes de seguretat en el muntatge 4 del Port de Tarragona, on fins ara tenien el seu local de pràctiques els Xiquets del Serrallo, que s'estan traslladant a una nova seu.

A Tarragona també s'ha fet un minut de silenci pel casteller de Gavà durant l'acte per commemorar el Dia d'Andalusia a Tarragona. El record s'ha fet abans de la tradicional ofrena floral davant el monòlit en memòria de Blas Infante, al Camp de Mart, on hi ha participat l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris.

El mort és l'exregidor i integrant dels Castellers de Gavà Jordi Caltayud, de 51 anys, una persona molt coneguda a la localitat, a qui avui els seus veïns han rendit homenatge guardant un minut de silenci a l'iniciar-se la celebració dels Tres Tombs.

En l'accident també va quedar ferit greu el president d'aquesta colla, Carles Artola, que va ser traslladat a l'hospital Joan XIII, mentre que va patir lesions de menor consideració el president de la colla tarragonina, que va ser conduït fins a l'hospital de Santa Tecla.