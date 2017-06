La Generalitat denuncia una família vulnerable per haver ocupat un pis

La Generalitat ha portat als tribunals l’ocupació il·legal d’un pis propietat de l’administració pública a Barberà del Vallès per part d’una família socialment vulnerable. Els fets es remunten a finals del 2015, quan una parella amb dues filles petites buscava un pis en millors condicions perquè en el que vivien hi havia humitats que van provocar una bronquitis crònica a la filla gran, segons un informe mèdic.

Va ser llavors quan la parella va trobar un habitatge en venda a Barberà del Vallès propietat del BBVA, l’entitat que va concedir la hipoteca a la família, amb una paga i senyal de 5.000 euros. No obstant, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) va exercir el seu dret de tanteig, que preveu la llei 1/2015 del Parlament de Catalunya i que permet a l’administració quedar-se pisos d’entitats financeres i grans tenidors que porten més de dos anys buits per incloure’ls dins del parc d’habitatges de lloguer social. Una opció que l’AHC va aplicar, amb la qual cosa el contracte del BBVA amb la família va passar a ser nul, amb el retorn de la paga i senyal. Aquest procés administratiu va durar vuit mesos pel retard comunicatiu de l’entitat financera, fins que l’abril del 2016 la Generalitat es va quedar el pis. La parella es va separar i la dona va marxar sola i sense ingressos amb les dues filles, d’un i tres anys. Va ser llavors quan l’afectada, Hanane Souiki, de 40 anys, va decidir ocupar el pis i la Generalitat va denunciar els fets. “Vam intentar esperar que la Generalitat rectifiqués, però la filla no podia continuar esperant perquè corria perill la seva salut”, afirma Christopher Rey, portaveu de la Hanane i de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH) de Barberà.

Carta a la consellera

Els portaveus de l’afectada es van posar en contacte per carta amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, per demanar que es modifiqués la llei i que la dona es pogués quedar en aquest pis. La consellera va respondre que l’AHC es va quedar el pis per ampliar l’habitatge social disponible a Barberà per donar resposta als 20 casos de vulnerabilitat pendents al municipi. Borràs va recomanar que aquest cas es tractés directament a través de serveis socials. De fet, els serveis socials han reconegut la família com un cas de vulnerabilitat i, segons fonts de l’AHC, acabi com acabi el procés judicial, la Hanane tindrà un habitatge per viure-hi. “Si algú entra il·legalment en un pis, per llei mai s’hi pot quedar perquè no podem regularitzar l’ocupació”, afirma l’AHC, que assegura que “mai es desallotjarà a ningú vulnerable sense tenir un pis d’acollida preparat”. Per la seva banda, Rey qualifica la situació de “greu error” de la Generalitat i demana que la dona es pugui quedar en aquest mateix pis.

Dijous passat estava previst el judici del cas però va quedar suspès. “Guanyem temps per seguir lluitant”, afirma Rey, que assegura que la PAH vol solucionar aquest cas “perquè no es torni a repetir enlloc”. El judici encara no té nova data. L’AHC afirma que si l’administració guanya el cas, la dona no haurà de pagar cap cost del procés judicial, i serà reallotjada en un pis de lloguer social. L’Ajuntament de Barberà -governat per Plataforma Ciutadana per Barberà- rebutja el procés judicial, que veu “desproporcionat”. “No entenem que l’AHC continuï endavant amb un procediment que deixa una família vulnerable en una situació encara més crítica”, afirma el consistori en un comunicat. No obstant, l’Ajuntament, que, fent ús de les seves competències, ha regularitzat el subministrament d’aigua al pis que ocupa la Hanane, estén la mà a la Generalitat per col·laborar en aquest cas.