La Generalitat desencalla la L10 a L'Hospitalet

L'Hospitalet de Llobregat no volia que els trens de la L10 passessin per sota seu sense fer aturada, i després de mesos de reivindicació ho han aconseguit. La Generalitat invertirà 37 milions d'euros per posar en marxa les estacions de Provençana i d'Ildefons Cerdà, que obriran les portes el febrer i l'octubre del 2019, respectivament. Serà poc després d'un any que s'inaugurin les estacions barcelonines, Foneria i Foc Cisell, situades al barri de la Marina i la Zona Franca, que ara per ara seran la cua d'aquest ramal de la L9 sud, que neix després de l'estació de Can Tries- Gornal.

"El decalatge entre l'entrada en funcionament de les estacions de Barcelona i les de L'Hospitalet és el més curt que hem aconseguit assolir. Aquesta considerem que és una bona notícia", ha destacat el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. De fet, ha admès que sense l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona per tal d'obrir les estacions barcelonines, que va permetre que el Govern tingués 40 dels 45 milions que li calien, hauria sigut impossible fer l'esforç per obrir les estacions hospitalenques. Sobre aquest esforç, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha sostingut que és una prova de la importància que l'executiu dona a la ciutat i als veïns de L'Hospitalet.

Comissió de seguiment

L'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, s'ha mostrat satisfeta que els mesos de reivindicació hagin tingut un final feliç, ja que ha avisat que hauria estat un "error" obrir les estacions de Barcelona i obviar les de la ciutat que governa. En aquest sentit, Rull i Junqueras han ressaltat el treball conjunt que s'ha fet entre totes les administracions per reactivar les obres. "Quan som capaços d'anar junts tenim una capacitat extraordinària per transformar la realitat dels nostres ciutadans", ha resolt Rull.

Una estació més a la L5

L'acord que s'ha anunciat avui també contempla la posada en marxa de l'estació Ernest Lluch de la L5, popularment coneguda com la línia blava, el segon semestre del 2019.

L'infraestructura d'aquesta estació està feta des de fa cinc anys, i només manquen les obres d'arquitectura i de les instal·lacions, que començaran el 2018 i costaran 14 milions.