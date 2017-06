La Generalitat enderrocarà i reconstruirà l'Hospital Joan XXIII

Tarragona renovarà de manera integral el seu hospital de referència. L'històric Hospital Joan XXIII, que tant els seus professionals com l'Ajuntament i les entitats veïnals portaven anys alertant que estava obsolet, s'enderrocarà per fases a mesura que es vagin construint els diversos mòduls del nou equipament. Ho ha anunciat avui a Tarragona el conseller de Salut, Toni Comín, que ha definit el projecte com un "nou hospital, integrat, funcional i endreçat". El conseller ha reconegut que l'equipament sanitari de Tarragona havia quedat "obsolet" i que els edificis més antics de l'actual complex no podien "oferir garanties de qualitat, es tracta d'una renovació que era urgent".

Quan estigui acabat, el nou complex ocuparà una superfície de 80.000 metres quadrats, un 33% més que l'actual, que en té 60.000. Es construirà en tres fases en uns terrenys contigus a l'emplaçament on hi ha l'actual Joan XXIII. La primera representarà una inversió de 48,5 milions d'euros i suposarà la construcció de l'edifici més important del nou complex, amb 40.000 metres quadrats, que si es compleixen els terminis es construirà entre 2019 i 2021.

Pel que fa a l'antic edifici, s'enderrocarà progressivament a mesura que es vagin construint els nous mòduls on es traslladaran les unitats que acullen i només se'n conservarà una quarta part, la de construcció més recent, l’anomenat Edifici C, on Comín recorda que "s'han fet totes les últimes inversions".

El proper pas per fer realitat aquesta primera fase serà obrir un concurs d'idees aquest mateix any perquè els equips d'arquitectes presentin les seves propostes i el projecte es pugui redactar al llarg de 2018, per començar les obres el 2019. Per més endavant quedaran les altres fases, amb nous mòduls de 10.000 metres quadrats fins arribar als 80.000 promesos.

Comín ha aprofitat la seva visita a Tarragona per anunciar que aquest mateix mes d'octubre el Departament de Salut farà realitat l'esperada UCI pediàtrica, que ja s'està acabant de construir. La creació d'aquest nou servei haurà suposat una inversió d' 1,5 milions d'euros i suposa la recuperació d'una unitat que el Joan XXIII va perdre l'any 2001. Comín ha reconegut que amb aquesta nova unitat es tanca "un capítol incòmode" de la història de l'atenció sanitària a Tarragona. Aquesta UCI pediàtrica s'ha construït a l'Edifici C de l'antic complex, el que quedarà dempeus un cop s'enderroqui l'actual Joan XXIII.