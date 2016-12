La Generalitat haurà de pagar 6.000 euros a 36 famílies que han demanat l'escolarització en castellà

El departament d'Ensenyament ha rebut una comunicació del ministeri d'Educació que li notifica que renova l'ajut dels 6.000 euros per a l'escolarització en castellà en escoles privades per a 36 famílies per a aquest curs. Es tracta d'una part de la cinquantena de famílies a les quals ja s'havia atorgat l'ajuda durant el curs passat.

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, es va mostrar "sorpresa" en rebre la comunicació perquè no es correspon amb "l'operació diàleg que diuen que tenen oberta", va dir en declaracions a l'ACN. Segons Ruiz, és una "situació preocupant", perquè la Generalitat no hi té "cap paper", ja que les famílies s'adrecen directament al ministeri, que resol sense tenir en compte les al·legacions del departament.

La consellera també va criticar que el ministeri no hagi respost les al·legacions del departament, que majoritàriament demostren que es tracta d'alumnes ja escolaritzats, molts des de P3, en escoles privades abans que sortís aquesta norma.

Ruiz va recalcar que a les famílies beneficiàries d'aquesta ajuda se'ls va oferir preinscriure's en escoles properes al domicili el projecte educatiu de les quals inclogués alguna matèria no lingüística en castellà. Com que les famílies no van acollir-se a aquesta opció, la consellera considera que la renovació de l'ajut quedaria invalidat.

La consellera també va recordar que la preinscripció a Catalunya no ofereix la possibilitat de triar la llengua vehicular a l'hora d'escollir escola i, per tant, la Lomce ja està mal plantejada en aquest sentit.