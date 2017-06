La Generalitat imposa 500.000 euros de multa a Gas Natural pel cas de la dona morta a Reus

La Generalitat ha imposat una multa de mig milió d'euros a Gas Natural pel cas de la dona morta a Reus la tardor passada, a causa d'una espelma que utilitzava per il·luminar-se després que li tallessin la llum per impagament.

L'expedient considera que es tracta d'una "infracció greu" el fet que l'empresa tallés la llum "sense haver sol·licitat prèviament un informe dels serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial". La sanció no és ferma i l'empresa té ara 2 mesos per recórrer.

Segons ha explicat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, si la sanció és "molt greu", com és el cas, la multa podia ser d'entre 100.000 i un milió d'euros. Si hagués estat només una infracció greu, la sanció màxima hauria estat d'entre 10.000 i 100.000 euros. Per això, Aregio ha dit que la multa "és una sanció justa". La sanció es farà a través de l' Agència Catalana del Consum (ACC).

La clau que la sanció sigui molt greu i no només greu, ha insistit Aregio, són tres motius són dos agravants: "l'alteració social greu, alarma o desconfiança" que va generar l'incident i el fet que afectés a un col·lectiu "especialment protegit pel Codi de Consum de Catalunya" com són les persones grans. Si no, es considera simplement greu el fet que Gas Natural no avisés els serveis socials que tallaria la llum.

Aregio ha anunciat la sanció en el marc d'una roda de premsa per presentar les esmenes del Govern a la proposta estatal del bo social. La Generalitat reclama que no només s'ofereixi cobertura a les unitats familiars, si no també a les persones que viuen soles; que el nivell de renda es calculi a través d'indicadors autonòmics per tenir en compte el cost de la vida en cada territori; que en les persones més vulnerables l' IVA sigui superreduït; o que s'inclogui un règim sancionador a qui incompleixi la normativa, entre d'altres.