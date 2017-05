La Generalitat oferta 1.300 places més de batxillerat i FP

"Fa temps que la formació professional (FP) ha deixat de ser una segona opció per passar a convertir-se en una de prioritària", ha assegurat avui Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament, durant la roda de premsa sobre l'oferta formativa no obligatòria, és a dir, la FP i el batxillerat. La màxima responsable d'ensenyament ha reconegut, però, que encara queda feina en el sentit de millorar la percepció social d'aquesta via formativa alternativa al batxillerat.

Amb tot, i d'acord amb les xifres facilitades per la conselleria, de les 1.300 noves places postobligatòries -d'un total de 124.532, més del 80% totalment públiques- previstes per al curs 2017/18, prop de 950 corresponen a la la formació professional i 350 al batxillerat. Ruiz ha explicat que el curs vinent s'estendran a diversos punts del territori fins a 45 cicles formatius en funció de les necessitats de les diferents zones geogràfiques i del seu teixit empresarial, com ara la publicitat i el màrqueting enològic o l'administració de sistemes informàtics a la xarxa (ciberseguretat).

D'aquests 45 cicles, un total de 43 seran de formació dual, una de les formules de més èxit en termes d'inserció laboral atès l'estret lligam que es crea entre l'empresari i l'estudiant. De fet, la FP comptarà amb 3.300 empreses implicades i 10.000 alumnes per al pròxim curs, xifra que suposa multiplicar per 16 les dades respecte del primer curs d’implantació (2012/13).

A banda, la Generalitat de Catalunya oferirà dos nous cicles formatius de grau mitjà: un d'especialitzat en pedres naturals, que es realitzarà a Lleida amb la col·laboració del Gremi de la Pedra i del Gremi d'Àrids de Catalunya, i un altre sobre conducció de vehicles de transport de mercaderies per carretera, que es farà en aliança amb l'Associació de Transport de Lleida.

Ruiz ha destacat l'oferta de les diferents famílies professionals relacionades amb la indústria (com ara el tèxtil, la indústria alimentària o la fabricació mecànica) atès que aquest sector s'ha convertit en estratègic per al futur de Catalunya. La indústria, que experimenta actualment una important transformació tecnològica a causa de la robotització, necessita tècnics qualificats, i en aquest context, ha dit, les feines en aquest àmbit ofereixen millors condicions laborals, més estabilitat i salaris més alts, i també uns índexs de contractació a jornada completa superiors.

Un dels increments més destacats es refereix als itineraris formatius específics, els cicles dissenyats per a joves que pateixen discapacitats lleus, d'una duració de 4 anys, i que es va posar en marxa l'any passat. Així, de les 96 matrícules d'aquest curs, l'oferta formativa preveu ampliar les places fins a les 192 de cara al curs 2017/18. Pel que fa a les més de 6.000 places de programes de formació i inserció, que fins ara també estaven finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i a partir del pròxim curs només rebran recursos d'Ensenyament, es mantenen estables respecte del 2016/17.