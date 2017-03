La Generalitat portarà el 10 d'abril a Madrid un calendari pel corredor mediterrani

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha avançat en una entrevista al canal 3/24 que el proper 10 d'abril la Taula estratègica del corredor mediterrani anirà a Madrid a presentar al ministeri les propostes catalanes sobre el corredor i les obres que considera que cal prioritzar, acte al qual invitaran al Ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

Rull presentarà a Madrid un calendari concret per al corredor mediterrani ja que assegura que està tip de les expressions de bona voluntat del ministeri que, després, no es tradueixen en fets. "Parlarem amb el ministre per tal que conegui de primera mà què és allò que estem plantejant i que ja no s'hi valen excuses", ha dit en una entrevista al 3/24.



En aquest sentit ha reiterat la importància de "treballar plegats" amb la Generalitat valenciana. Catalunya i el País Valencià ja van denunciar un "nou retard" en les obres del corredor mediterrani. I ha denunciat que a Espanya la forma més ràpida d'unir dos punts no és la línia recta, sinó el triangle, passant per Madrid.

Rull s'ha referit també a la severa "estirada d'orelles" de la UE als estats espanyol i francès perquè després de la inversió de Brussel·les en aquesta infraestructura els dos estats no han connectat amb ample internacional els punts estratègics, centres logístics i ports amb l'ample internacional imprescindible per al trànsit de mercaderies a través del Pirineu.

Cimera contra la contaminació

Pel que fa a la cimera contra la contaminació que dilluns reuneix les entitats municipals de l'àrea metropolitana, Rull ha avançat que l'objectiu és establir un calendari "clar" de les restriccions als cotxes més contaminants a l'àrea de Barcelona així com explicar quines alternatives hi haurà.