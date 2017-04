El Govern prorroga el termini perquè les subministradores subscriguin el conveni contra la pobresa energètica

La Generalitat de Catalunya ha proposat a les administracions supramunicipals i locals catalanes prorrogar el termini de negociacions amb les empreses subministradores d’electricitat i de gas per tal que subscriguin la proposta de conveni contra la pobresa energètica que se’ls va presentar el mes de gener.

Totes aquestes administracions (les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona) continuaran treballant i estudiant les propostes que les companyies formalitzin sobre el conveni inicial que se’ls va proposar.

Des del Govern s’indica que l’allargament del termini permetria donar continuïtat a les negociacions que han mantingut les diferents parts durant aquests dos mesos, que, es puntualitza, han servit per acostar posicions però que no s’han concretat encara en la materialització de la signatura de cap conveni amb empreses subministradores.

La proposta de conveni consensuada entre les diferents administracions catalanes recull compromisos de les subministradores com el d’adreçar-se als serveis socials abans de procedir a qualsevol interrupció del servei, facilitar informació als usuaris sobre els seus drets i col·laborar amb les administracions per fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica. També inclou que promocionin mesures com el bo social o l’optimització de la potència contractada o la creació d’una finestra única per a determinats tràmits vinculats a la pobresa energètica.