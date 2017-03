La Generalitat fa l'últim intent per salvar el Parc Científic de Girona

La Generalitat ha dipositat davant notari aquest dimecres el xec de cinc milions d'euros necessaris per salvar el Parc Científic de Girona de la liquidació. Malgrat que el govern va autoritzar dimarts un préstec perquè l’ICRA adquireixi part de l'edifici que té al Parc, Hisenda reclamava els diners de totes les institucions en efectiu per sortir del concurs de creditors que el complex arrossega des del 2015. Ara és l'Estat qui, aquest dijous al matí, ha de pronunciar-se davant del jutge per saber com acaba el concurs de creditors.

“El Govern ha fet tot el que estava a la seva mà per salvar la instal·lació i ara tot depèn de l'Estat”, ha dit aquesta tarda el secretari d'Universitats, Arcadi Navarro, en una roda de premsa convocada “per aclarir els rumors sobre el paper de la Generalitat en aquest procés”. Segons el rector de la UdG, Sergi Bonet, tot estava preparat per signar dimarts a la tarda l'acord singular entre el Parc i el seu principal creditor, el Ministeri d'Economia, que està disposat a perdonar part del deute sempre que es paguin 13,4 milions d´euros en el moment de signar aquest acord. La UdG va signar el mateix dimarts un pagament extrapressupostari de 2,5 milions per arribar a la xifra pactada, però l'advocada de l'Estat es va aixecar de la taula quan va veure que la Generalitat no va aportar el xec de cinc milions d'euros que li corresponia. “Dimarts al matí es va aprovar un acord de Govern per autoritzar un crèdit per valor de 5 milions. És ridícul que l'Estat digui que els acords de Govern no valen”, ha lamentat Navarro, que ha deixat clar que “Hisenda mai no ens ha reclamat per escrit que féssim l'aportació en efectiu”.

El secretari d'Universitats ha recordat que la Generalitat no és patrona del parc -sí ho són la UdG, la Diputació de Girona, l’Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)- i que, tot i això, “sempre ha estat compromesa per salvar-lo”. Segons Navarro, les exigències de l'executiu espanyol estan barrejades amb temes polítics: “El govern espanyol no separa la situació del parc de la del país”, ha afirmat. El delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús, ha anat una mica més enllà: “ Si el parc fos a Àvila això no passaria, i si fos a Tarragona potser tampoc. Però ja sabem d'on és el president de la Generalitat”, ha afegit.

L' origen del deute es remunta a l’any 2000, quan l’Estat va posar en marxa un pla de crèdits a tornar en 15 anys a un interès del 0% perquè les universitats desenvolupessin parcs científics i tecnològics. La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG va destinar al projecte 55 milions d’euros. El 2005, amb el tripartit PSC-ERC-ICV a la Generalitat, el conseller d’Universitats, Carles Solà, es va comprometre a aportar 19 milions, distribuïts en 12 anys, a la Fundació del Parc. Això havia de permetre tornar quasi la meitat del deute, però el compromís mai no es va complir. El Parc va entrar en concurs de creditors el gener del 2015 i arrossega un deute de 42,3 milions d'euros. El principal creditor és el Ministeri d'Economia, amb 27,6 milions. En principi, l'Estat acceptava una quitació del 45% del deute ordinari -la meitat del deute total, 13,8 milions- i que la resta es retornés en un termini de deu anys. A més, volia tenir la garantia de cobrar l'altra part del deute de manera íntegra en set anys. La tercera i última pròrroga concedida pel titular del jutjat mercantil finalitza aquest dijous al matí.