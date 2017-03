El pare del copilot de Germanwings nega que Andreas Lubitz estavellés deliberadament l'avió

El pare d' Andreas Lubitz, el copilot de l'avió de Germanwings que el 2015 es va estavellar contra els Alps francesos amb 150 passatgers a bord, denuncia errors en la investigació i nega que el seu fill provoqués deliberadament la catàstrofe. "Hi ha clarament moltes coses que no es van investigar en absolut, potser perquè no volien investigar-les", afirma Günter Lubitz en unes declaracions que publica aquest dijous el setmanari "Der Zeit". Demà divendres es compleixen dos anys de la tragèdia aèria i el pare del copilot té previst comparèixer per primera vegada davant els mitjans per presentar la seva versió dels fets.

El vol 4U9525 de Germanwings, filial de baix cost de l'aerolínia alemanya Lufthansa, que s'havia enlairat de Barcelona el 24 de març a les 10.10 hores amb destinació a Düsseldorf, es va estavellar contra els Alps francesos per l 'acció deliberada i suïcida del seu copilot, segons la investigació. El pare, però ho nega: "El nostre fill era una persona molt responsable. No tenia cap motiu per planejar un suïcidi i dur-lo a terme. Menys encara per arrossegar a la mort a 149 innocents", sosté.

Günter Lubitz, qui fins ara no havia ofert declaracions als mitjans, argumenta que no hi ha "ni una prova fonamentada" que Andreas "planegés" una acció així i acusa així mateix a la "premsa sensacionalista" d'haver difós una imatge falsa de la seva fill. El pare del copilot ha anunciat per demà, coincidint amb l'aniversari de la catàstrofe i a l'hora en què es va registrar l'últim contacte amb l'aparell (les 09.30 GMT), una conferència de premsa on presentarà l'informe elaborat pel periodista i expert en aviació Tim van Beveren.

Aquest informe es basa, segons Lubitz, en les 16.000 pàgines que comprenen les actes de les fiscalies de Düsseldorf, que va assumir les investigacions a Alemanya, i l'anomenada Comissió Especial de Els Alps, per part francesa. D'acord amb les conclusions de les dues fiscalies, Andreas Lubitz va estavellar l'aparell de Germanwings aprofitant l'absència momentània del pilot, al qual va bloquejar la porta d'accés a la cabina després de quedar-se sol al seu interior.

Segons es va revelar després de la tragèdia, Lubitz havia passat en els anys anteriors per unes 40 consultes mèdiques per diversos trastorns psíquics i depressions, tenia tendències suïcides i estava el dia de la catàstrofe de baixa mèdica, però ho havia ocultat als seus superiors. No obstant això, el pare del copilot considera que "la tesi de l'assassinat múltiple planificat no se sosté".

El fet que la família de copilot presenti el seu informe coincidint amb l'aniversari de la catàstrofe, en el qual es preveuen diversos actes en memòria de les víctimes, ha estat durament criticat per familiars d'aquestes, majoritàriament de nacionalitat alemanya i espanyola. "No ens expliquem per què Günter Lubitz ha hagut de triar justament aquest moment per a la seva intervenció", va apuntar al setmanari "Der Spiegel" Elmar Giemulla, advocat d'un grup de familiars, qui el qualifica de "provocació".