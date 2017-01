Gossos que borden a les sis de la matinada? La Síndica proposa limitar l'horari dels pipicans per evitar sorolls

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat aquest dimecres establir una limitació horària en l’ús de les zones d’esbarjo de gossos per garantir el descans veïnal. Vilà ha inclòs aquesta recomanació en una resolució després de supervisar una queixa veïnal i comprovar que hi ha ciutadans que fan ús, amb els seus animals, "de les zones d’esbarjo per a gossos ben entrada la nit, quan la majoria del veïnat ja dorm o està a punt de fer-ho i quan més necessari és el silenci per a poder descansar".

En concret, la denúncia veïnal fa referència a la zona d’esbarjo per a gossos del carrer de Nàpols amb la Gran Via de les Corts Catalanes. A la queixa s’exposa, i així ho ha verificat l’equip tècnic de la Sindicatura, que en aquesta zona sovint hi ha gossos bordant entre les sis del matí i les dues de la matinada, i que és habitual que un grup de gent es reuneixi allà amb els animals, a partir de les onze de la nit, ocasionant soroll que impedeix descansar adequadament.

En la resolució, la síndica ha donat la raó al veïnat i diu que és responsabilitat de les persones posseïdores d’un animal mantenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania. Però Vilà considera que l’Ajuntament, per tal de garantir la convivència, pot regular millor, mitjançant un decret d’alcaldia, el règim d’ús d’aquests espais establint una limitació horària.

Massiva presència de gossos passades les 11 de la nit

En aquests moments, la síndica té obert un altre expedient pel mateix motiu de l’avinguda de Mistral, a l'alçada del número 61. Els veïns es queixen d’una manca d'actuació municipal suficient davant la massiva presència de gossos des de les 11.00 de la nit fins la matinada provocant, entre d’altres molèsties, sorolls continus amb els lladrucs. Des de fa uns mesos, l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat una prova pilot que ofereix classes gratuïtes de civisme per a gossos i els seus amos, de moment a Sants-Montjuïc.

Classes de civisme per als gossos i els seus amosAl llarg de 2016, Vilà ha rebut una quinzena de queixes de diferents tipus relacionades amb gossos, algunes de les quals encara estan en procés de tramitació i que afecten a la meitat dels districtes de la ciutat. Concretament s’han rebut denúncies referents a la presència de gossos potencialment perillosos que circulen lliurement i sense morrió a la plaça Joan Coromines de Ciutat Vella, els barris de la Font d’en Fargues, el Guinardó, el Coll i la Verneda i la Pau, i el parc de l’Espanya Industrial. Totes aquestes queixes també fan referència a la brutícia que generen els excrements d’aquests animals i que en poques ocasions les persones que els acompanyen recullen i/o netegen.